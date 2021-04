Un handicapé mental tabassé par un groupe d'adolescents en Belgique

En Belgique, c'est l'incompréhension qui prédomine. Un homme de 29 ans souffrant d'un handicap mental, Kevin Janssen, a été passé à tabac mardi dernier dans un parc à Lommel, en Flandre, alors qu'il ramassait des déchets bénévolement.

Un groupe d'adolescents l'a violemment agressé, apparemment sans raison. «Ils l’ont jeté par terre et l’ont roué de coups, même dans le visage. Il a perdu connaissance», a relaté, choquée, sa mère, Paula Pinxten, à RTL Info, expliquant que Kevin était «un patient épileptique grave».

Resté inconscient pendant un moment, il a ensuite pu être ramené chez lui par des témoins de la scène. Il a immédiatement été emmené aux urgences. Le jeune homme, bénévole depuis six mois dans ce parc, souffre de multiples blessures. «Il a maintenant une commotion cérébrale. Un de ses yeux ne s’ouvre plus. L’orbite de l’œil est fracturée, sa mâchoire supérieure aussi. Comme son œil est gonflé, son nez est complètement bouché. Certaines dents bougent», a affirmé sa mère. S'il a pu sortir de l'hôpital vendredi, il a désormais besoin de six à huit semaines de convalescence.

Kevin a également gardé des séquelles psychologiques de son agression, selon sa maman. «Il ne comprend pas, il ne comprend vraiment pas. Il a pleuré toute la nuit», a-t-elle raconté vendredi, ajoutant que son fils était très anxieux depuis son passage à tabac.

Cinq des agresseurs présumés, tous mineurs, ont été identifiés et entendus par la police la semaine dernière. Quatre d'entre eux ont été relâchés. Le cinquième, âgé de 15 ans et qui s'avère être le principal suspect, a été arrêté et comparaîtra bientôt devant le juge de la jeunesse. L'enquête se poursuit. La mère de Kevin espère que ses agresseurs seront «très sévèrement punis».

Cette affreuse histoire a provoqué une vague de soutiens en Belgique. La famille du jeune handicapé a reçu des dizaines de lettres et de messages de solidarité. Plus de 3.000 euros ont déjà été collectés pour payer les frais médicaux de Kevin. Un groupe de motards souhaite même organiser pour lui une randonné solidaire.