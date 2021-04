Saïd Taghmaoui : l'acteur violemment agressé à Los Angeles pour sa montre

Plusieurs médias affirment ce lundi 12 avril que l'acteur Saïd Taghmaoui a été violemment agressé à Los Angeles (Etats-Unis) par des malfaiteurs qui voulaient lui voler sa montre Patek Philippe Nautilus.

A l'appui de cette affirmation, une vidéo relayée par l'acteur sur les réseaux sociaux, dans laquelle il manipule la montre de luxe et filme une profonde entaille au bras.

“It’s very deep bro” Comme avec Mark W. Sois digne Saïd!!! Los Angeles bro be careful Au pire déménage fréro p’tit penthouse à Marly Gomont fluide maggle! #EhSaïdwhattimeisit #sheeehhhhhhhh pic.twitter.com/QmhRIrNr2L — Booba (@booba) April 11, 2021

Vraisemblablement en état de choc, Saïd Taghmaoui dit : «ils ont voulu me voler ça», et «c'est très profond», en montrant successivement sa montre et sa blessure avant de fondre en larmes. «C'est Los Angeles mon frère, il faut faire attention», ajoute-t-il dans la courte séquence.

Said Taghmaoui moqué par Booba

Abondamment partagée par les internautes, la vidéo a été reprise par le rappeur Booba qui ne s'est pas privé pour se moquer ouvertement du comédien sur Twitter.

Reprenant d'anciens passages télés de Saïd Taghmaoui, le Duc de Boulogne a notamment écrit : «T’es un mec de la rue en France mais t’es pas un mec de la rue à L.A bro».

Le site spécialisé Raprnb.com explique que la rivalité entre les deux hommes ne date pas d'hier et écrit même que «cela fait plusieurs années que la tension est grande, et que les deux ne loupent jamais l’occasion de s’attaquer».

T’es un mec de la rue en France mais t’es pas un mec de la rue à L.A bro #toz #becareful pic.twitter.com/tq2rbm9oCz — Booba (@booba) April 11, 2021

Agé de 47 ans, Saïd Taghmaoui avait été révélé au grand public en 1995 dans le film La Haine de Mathieu Kassovitz.

L'acteur franco-marocain a depuis joué dans une quarantaine de films dont Trois Rois, aux côtés de George Clooney et de Mark Wahlberg ou encore dans la superproduction hollywoodienne Wonder Woman.

Une stature internationale qui lui avait permis de devenir, en janvier 2019, l'ambassadeur des montres Christophe Claret, une prestigieuse maison horlogère suisse.

Quant aux montres Nautilus, de l'horloger également helvète Patek Philippe, elles valent facilement plusieurs dizaines de milliers d'euros.