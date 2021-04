Coronavirus : un premier cas détecté sur le Mont Everest

Alors que le Népal vient s’assouplir ses restrictions sanitaires à destination des étrangers venant sur le territoire, et notamment des alpinistes, un tout premier cas de coronavirus a été détecté au camp de base du Mont Everest.

Le patient en question a été évacué par hélicoptère, les services sur place pensant dans un premier temps qu’il souffrait d’un œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA), une accumulation de liquide dans les poumons qui peut se former chez les personnes se déplaçant à plus de 2500 mètres d’altitude.

Arrivé dans un hôpital de Katmandou, au Népal, il a finalement été testé positif au coronavirus, selon les informations du média Outside, spécialisé dans les sports «outdoor». Le reste des membres de l’expédition ont été placés en quarantaine au camp de base.

La propagation du coronavirus chez les alpinistes lors de la montée de l’Everest peut être particulièrement dangereuse, car le système immunitaire est affaibli en raison du manque d’oxygène en haute montagne. Le camp de base côté népalais, au pied du glacier Khumbu, se situe déjà à plus de 5.300 mètres d’altitude.

Interrogé par Outside, le Dr Suraj Shrestha, bénévole de l'Himalayan Rescue Association, explique que l’établissement d’un diagnostic précis est d’autant plus complexe : «Avec l'OPHA et le COVID-19, nous avons un dilemme de diagnostic, car ils ont des symptômes communs.»

Maintien des expéditions

Selon le New York Times, il y aurait même plusieurs cas de coronavirus détectés au camp de base la semaine dernière, au moins deux, selon leurs informations. Des nouveaux cas qui ne découragent pourtant pas les autorités de laisser les montagnes accessibles au public : le président de Seven Summit Treks, le plus grand opérateur d'expéditions du Népal, a déclaré auprès du média américain que les expéditions «ne seraient pas annulées».

L’ascension du Mont Everest est la principale activité de la région, et avait été réduite à néant l’année dernière, à cause de la première vague de la pandémie. En espérant relancer le tourisme au Népal, les autorités ont donc assoupli les règles il y a quelques semaines : les étrangers arrivant sur le territoire doivent être testés, et placés en quarantaine le temps que le résultat du test arrive, contre une semaine minimum de quarantaine auparavant. Le Népal prévoit déjà la venue d’au moins 300 alpinistes étrangers pour l’ascension de l’Everest.