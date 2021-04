DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron réunit un nouveau Conseil de défense sanitaire

Alors que la situation sur le front épidémique reste fragile, la campagne de vaccination se poursuit. L'EMA a estimé mardi que la balance bénéfice/risque restait «positive» pour vaccin de Johnson & Johnson. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

07h49

Faute d'accord avec l'Union européenne, le laboratoire franco-autrichien Valneva a indiqué se tourner vers des discussions pays par pays pour fournir son candidat-vaccin contre le Covid-19.

Estimant que les discussions avec l'UE n'ont pas fait de "progrès significatif" à ce jour, Valneva - qui a annoncé début avril des résultats initiaux positifs pour la première phase de son étude clinique sur son vaccin potentiel -, indique qu'en conséquence, elle ne donnera plus "la priorité aux discussions de fourniture centralisée actuellement en cours avec la Commission Européenne".

07h20

Le chef de l'Etat réunit un nouveau Conseil de défense sanitaire ce mercredi matin. La réunion devrait notamment se concentrer sur la préparation de la rentrée scolaire et sur l'évolution des mesures de restriction.

06h58

L'Inde a enregistré plus de 2.000 décès dus au Covid-19 et près de 300.000 nouveaux cas en 24 heures, ce qui représente l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie, selon des données officielles.

Les chiffres du ministère de la Santé indiquent que 295.000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le total à 15,6 millions de contaminations en Inde. Un total de 2.023 décès ont été enregistrés, portant le bilan total de la pandémie à 182.553 morts dans le pays.

06h00

Pour 79% des Français, les professeurs et les personnels de l'enseignement doivent pouvoir être vaccinés en priorité, selon un sondage OpinionWay pour le syndicat SNES-FSU publié ce mercredi.