Peine de mort : les exécutions ont diminué de 26% en 2020 et face à la pandémie

Condamnées à la peine de mort, 483 personnes ont été exécutées dans le monde en 2020. Selon Amnesty International, il s'agit du chiffre le plus bas enregistré en la matière depuis au moins une décennie. Une donnée à remettre en perspective, en considérant l'influence de la pandémie de coronavirus.

Dans son rapport publié mercredi 21 avril, l'ONG indique que cela représente une baisse de 26% par rapport à 2019 et de 70% comparé au pic d'exécutions enregistré en 2015. Amnesty International précise que ces chiffres résultent «de la baisse enregistrée dans certains pays non abolitionnistes et, dans une moindre mesure, de l'interruption des exécutions décidée dans certains cas en raison de la pandémie».

En Arabie Saoudite, 27 exécutions ont été enregistrées en 2020 contre 184 en 2019, soit une diminution de 85%. La même tendance est observée en Irak avec une baisse de plus de 50% (100 morts en 2019 pour 45 en 2020). A Bahreïn, au Bélarus, au Japon, au Pakistan, à Singapour et au Soudan, pas une seule exécution n'a été enregistrée l'année dernière, alors même que ces pays y avaient recours en 2019.

Les condamnations à mort sont elles aussi moins nombreuses à l'échelle mondiale. Au moins 1.477 d'entre elles ont été recensées en 2020, soit une baisse de 36% par rapport à 2019. Le rapport d'Amnesty national attribue principalement ce recul à «des retards et des reports concernant les procédures judiciaires dus à la pandémie».

A noter tout de même que les chiffres de l'ONG sont incomplets puisqu'en Chine, «les informations sur le nombre total d'exécutions et de condamnations à mort sont classées secret d'Etat». Un élément important puisque, selon les estimations, la Chine fait partie des pays qui ont le plus recours à la peine de mort. Chaque année, Pékin procèderait à plusieurs milliers d'exécutions, loin devant l'Iran (246+), l'Egypte (107+), l'Irak et l'Arabie saoudite.

La pandémie a entravé le droit à un procès équitable

D'ailleurs, si la pandémie a dans certains cas participé à faire baisser les chiffres, elle a, dans d'autres, eu l'effet inverse. En 2020, 18 pays ont eu recours à la peine capitale et, selon Amnesty international, la crise sanitaire a parfois empêché les individus sous le coup du telle condamnation d'avoir «accès en personne à un avocat». Par ailleurs, ceux qui désiraient «apporter leur soutien» ont été contraints «de s'exposer à des risques considérables, pourtant évitables, pour leur santé».

En Egypte, le nombre d'exécutions a carrément triplé l'année dernière, hissant le pays au troisième rang mondial en la matière. Aux Etats-Unis, le gouvernement de Donald Trump a procédé à la première exécution fédérale depuis 17 ans en juillet 2020 et cinq Etats ont à eux seuls exécuté sept personnes. Les condamnations à mort ont en outre augmenté en Indonésie et en Zambie.

Malgré ces nuances, Amnesty international considère que le bilan 2020 est «globalement positif». La peine capitale a été abolie au Tchad et dans l'Etat du Colorado, aux Etats-Unis. Le Kazakhstan «s'est engagé à l'abolir au titre du droit international» et la Barbade a fait le nécessaire pour «supprimer l'imposition obligatoire de la peine capitale».

L'ONG croit ainsi déceler une tendance abolitionniste globale qui semble se confirmer en 2021, avec la supression de la peine de mort dans l'Etat de Virginie. Au mois d'avril 2021, Amnesty international recense ainsi 108 pays ayant «aboli la peine de mort pour tous les crimes» et 144 autres qui l'ont abolie «en droit ou dans la pratique».

Par ailleurs, le 16 décembre 2020, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution «dans l'objectif d'abolir totalement la peine de mort». Ce «moratoire sur les exécutions» a été approuvé par 123 pays. Le signe, selon Amnesty international, que «les exécutions cautionnées par l'Etat n'ont plus leur place dans le monde moderne».