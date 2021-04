Voici les 10 monnaies les plus fortes du monde

La puissance d'une monnaie comparée à une autre peut être un véritable enjeu économique et diplomatique. L'entreprise CMC Markets a dévoilé un classement des devises qui sont les plus «fortes du monde», en fonction de leur valeur face au dollar américain.

Le dollar américain

Créé en 1785, le dollar américain est la devise la plus utilisée au monde. Selon la Banque des règlements internationaux (BIS), elle est également celle qui est la plus échangée au niveau mondial. Malgré tout, cela ne lui permet pas d'être mieux placé dans ce classement, et pour cause, 1 dollar américain vaut exactement 1 dollar. Toutes celles qui valent plus lui sont nécessairement supérieures.

Le franc suisse

Il faut attendre 1850 pour voir le premier franc suisse frappé. Avant une uniformisation au niveau national, chaque canton possédait sa propre monnaie. Aujourd'hui, un dollar achète 0,98 franc suisse. Plus ce chiffre est bas, plus la valeur de la monnaie est puissante.

L'euro

Mis en circulation seulement en 2002, l'euro est l'une des monnaies les plus récentes du monde. Utilisée par 19 pays, elle est également reconnue pour sa stabilité, ce qui en fait la deuxième devise la plus échangée au niveau international d'après la BIS. Un dollar américain permet d'acheter 0,9 euro.

Le dollar des Îles Caïmans

Un paradis fiscal à la monnaie solide. Situé dans les Caraïbes, le territoire britannique autonome des îles Caïmans possède une monnaie à l'effigie de la reine d'Angleterre. Selon CMC Markets, un dollar américain permet d'acheter 0,83 dollar caïmanien.

La livre de Gibraltar

Un autre territoire britannique qui possède une monnaie avec le visage de la reine imprimée dessus. Mis en circulation en 1927, la livre de Gibraltar reste très proche de la livre sterling anglaise et du dollar des îles Caïmans. En effet, un dollar permet de racheter 0,81 livre de Gibraltar.

La livre sterling

La livre sterling est la plus ancienne monnaie toujours en circulation. Créée il y a plusieurs centaines d'années, elle a été réformée en 1971. En effet, avant cette date, la devise était subdivisée en shillings et en pences. Depuis, c'est un système décimal qui a pris le dessus. Dans ce cas, un dollar permet d'acheter 0,75 livre sterling.

Le dinar jordanien

Une nouvelle monnaie relativement récente. Créée en 1950 pour remplacer la livre palestinienne, le dinar jordanien est une monnaie assez stable depuis quelques décennies. Et pour cause, sa valeur est indexée sur celle du dollar américain. À l'heure actuelle, un dollar s'échange pour 0,71 dinar jordanien.

Le rial omanais

Une monnaie du Moyen-Orient particulièrement puissante. Créée officiellement en 1972, elle a remplacé le rial saidi, qui n'aura duré que trois ans, en raison du changement de nom du pays. Après la prise de pouvoir de Qabous ben Saïd en 1970, Mascate et Oman est en effet devenu le sultanat d'Oman. Aujourd'hui, pour un dollar américain, l'on obtient 0,38 rial omanais.

Le dinar de Bahreïn

Indexé sur le dollar américain, le dinar de Bahreïn est la deuxième monnaie la plus forte du monde. Introduite en 1965, la devise était d'abord fixée sur la livre sterling. Un dollar américain équivaut aujourd'hui à 0,38 dinar de Bahreïn.

Le dinar du Koweit

À ce petit jeu, il est le meilleur. Le dinar du Koweït est la monnaie la plus puissante du monde. Créée en 1960 dans le petit Etat situé entre l'Irak et l'Arabie saoudite au bord du Golfe persique, elle remplace la roupie du Golfe, basée sur la roupie indienne. Pour un dollar américain, l'on obtient 0,30 dinar koweïtien.