Des centaines d'oiseaux envahissent une ville australienne

Le cauchemar des ornithophobes. Il y a quelques jours, Nowra, une ville australienne située au sud de Sydney, a été le théâtre d'une impressionnante invasion de cacatoès.

Sur des images, un peu intimidantes, publiées sur TikTok, on peut voir des centaines d'oiseaux blancs recouvrant les pelouses et le bitume de cette banlieue tranquille. D'autres sont perchés sur les toits, les arbres, les lampadaires et les voitures de la ville.

C'est l'utilisateur du réseau social @justsheff33 qui a publié le montage de ces séquences sur TikTok. Devenue virale, la publication a déjà collecté plus 39 800 «likes».

Selon le média australien 9News, les volatiles sont des corellas. Cette espèce de cacatoès blanc n'est pas connue pour être agressive, contrairement aux effrayants oiseaux d'Alfred Hitchcock.

Cependant, ils peuvent être à l'origine de certains désagréments et endommager notamment le feuillage des arbres, des installations agricoles, des cultures ou encore des câbles électriques, rapporte Newsweek.