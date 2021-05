Etats-Unis : il retrouve son chien cinq ans après et à 1.300 km de chez lui

Michael Joy, un médecin militaire américain à la retraite, n'aurait jamais pensé pouvoir retrouver Sam, son chien bien-aimé disparu à l'été 2016. Pourtant, l'homme et l'animal ont pu être récemment réunis grâce à un appel téléphonique qui a tout changé.

Le miracle commence le 2 avril dernier. Le médecin retraité, qui vit désormais à Clarksville, dans le Tennessee, reçoit alors un coup de fil en provenance de Cleveland, dans l'Ohio.

A l'autre bout, un policier lui raconte ainsi avoir récupéré un chien errant. Mais, au départ, Michael Joy ne fait même pas le rapprochement avec la disparition de son chien survenue cinq ans plus tôt survenue près de la base militaire où il était stationné.

On April 2, more than 800 miles away from the Army base where Sam went missing, Cleveland Division of Police found Sam as a stray and brought him to Cleveland’s Animal Care & Control, City Dogs Cleveland. https://t.co/NdkD7OJLwz — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) April 17, 2021

«Quand j'ai reçu le premier appel, j'ai dit : 'Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis jamais allé dans l'Ohio'», a ainsi expliqué le médecin retraité au site d'information Cleveland.com.

Il faut dire que Sam, son chien de race Labrador Retriever croisé Husky sibérien, 6 ans aujourd'hui, a été retrouvé à plus de 800 miles de son domicile, soit environ 1.300 kilomètres. Pourtant, pas de doute, grâce à une puce électronique, l'identité de l'animal a bien été confirmée.

Toute la famille prend aussitôt la route pour le récupérer

Et si le chenil où le chien a ensuite été remis a proposé au chanceux propriétaire de garder Sam tout le temps nécessaire, Michael Joy a, dès le lendemain, pris le volant pour récupérer sans plus attendre son fidèle compagnon. Accompagné de son épouse et de leur fils, l'homme a ainsi pu revoir son chien après huit heures de route.

Pour autant, l'animal n'a pas tout de suite reconnu sa famille et il lui a fallu encore quelques instants pour que le souvenir ne se ravive. Mais «dès qu'il a commencé à me sentir et à entendre ma voix, il s'est collé à ma hanche et ne l'a plus quitté depuis», a raconté Michael Joy, encore tout ému.

Des retrouvailles au cours desquelles il confesse «avoir presque pleuré» en revoyant son chien qu'il pensait définitivement perdu et sans doute l'un des plus beaux souvenirs de sa vie.