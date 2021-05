Un traitement pour lutter contre l’obésité et éviter la chirurgie ?

Le médicament ne se veut pas miracle, mais pourrait améliorer la lutte contre l'obésité. Dans les prochaines semaines, l'administration américaine donnera son avis pour autoriser ou non la semaglutide, une hormone qui pourrait permettre de perdre du poids sans passer par la chirurgie.

D'après les statistiques fournies par Novo Nordisk, une entreprise notamment spécialisée dans la lutte contre le diabète, les études ont montré que les personnes en situation d'obésité qui prenaient la semaglutide pourraient perdre en moyenne 15% de leur poids. Un chiffre qui dépasse même les 20% pour un tiers des patients testés.

D'après le New York Times, qui relaie l'information, ces données sont très proches des résultats obtenus avec la sleeve gastrectomie, l'une des chirurgies les plus utilisées pour la perte de poids. Les scientifiques testeraient de plus à combiner l'hormone avec d'autres médicaments pour obtenir des résultats plus importants.

Si l'on en croit les études sur le sujet, le médicament permettrait de ralentir le temps de digestion de l'estomac, régulerait l'insuline et réduirait donc la sensation de faim. Des effets secondaires «modérés» peuvent apparaître sur le court terme.

Lutter contre les discriminations liées à l'obésité

Mais outre l'impact sur la santé des concernés, les médecins estiment que leur traitement pourrait changer l'avis de l'opinion publique sur cet enjeu. Car le médicament permettrait de traiter l'obésité comme une maladie chronique, et non plus comme un manque d'efforts de la part des personnes touchées.

Faire évoluer les mentalités sur l'obésité n'est pas un détail, explique le New York Times, qui rappelle que les malades ont statistiquement moins de chances d'obtenir un travail ou d'avoir le même salaire à compétence égales que leurs collègues. Que ce soit aux Etats-Unis ou en France, la lutte contre les discriminations liées au surpoids se fait d'ailleurs de plus en plus entendre au niveau médiatique. Peut-être un signe que les mentalités sont bel et bien en train d'évoluer sur le sujet.