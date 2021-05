Vidéo : un mystérieux poisson des abysses s'échoue sur une plage californienne

Des images qu'on croirait issues d'un film. Un étrange poisson connu sous le nom de «poisson-football du Pacifique» s’est échoué, le 7 mai dernier, sur les rives du Crystal Cove State Park à Newport Beach, en Californie. Une découverte étonnante dans la mesure où ce type de poisson pêcheur vit normalement à plus de 2.000 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Les images, partagées au départ depuis le compte Instagram du Crystal Cove State Park, ont tout de suite attiré l'oeil des médias qui sont ensuite venus en masse sur place pour voir l'animal de plus près.

Les poissons-football, de leur nom scientifique Himantolophidae, appartiennent à une famille de poissons abyssaux bien connue des explorateurs des fonds marins, mais il est très rare d'en voir un sur la terre ferme.

Leurs dents, semblables à des éclats de verre pointus, sont transparentes et leur bouche, démesurément grande, est capable d’aspirer et d’avaler des proies en entier. Les mâles sont connus pour s’accrocher aux femelles avec leurs dents et sont considérés comme des «parasites sexuels».

Le poisson-football mâle ne niche pas et ne ramasse pas non plus de la nourriture. Pour se nourir, il compte en effet sur la femelle en s'accrochant fermement à la femelle.

La femelle dirige, le mâle suit

Par conséquent, c’est le poisson-football femelle qui s'occupe de tout. Plus étonnant encore, le poisson-football femelle élève et nourrit plusieurs mâles à la fois.

Le spécimen échoué a été récupéré par le California Department of Fish & Wildlife, l'agence californienne en charge de la préservation des poissons, de la faune et de la flore locaux.

Les scientifiques du California Department of Fish & Wildlife, qui vont étudier le poisson de plus près, ont encore livré des détails complémentaires sur les disparités mâles et femelles.

Les femelles de cette espèce, ont-il ainsi dit, sont connues pour posséder des extrémités bioluminescentes qui, tels des phares qui aveugleraient des moustiques, permettent de paralyser des proies.