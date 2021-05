Coronavirus : L'hypothèse d'un accident de laboratoire à Wuhan relancée

Un temps avancée l'an passé, l'hypothèse d'un accident de laboratoire de Wuhan, foyer de la pandémie, est aujourd'hui relancée. Une lettre publiée dans la sérieuse revue Science vient semer le trouble.

Une vingtaine de scientifiques, issus des grandes universités des Etats-Unis, du Canada ou encore de Suisse, expliquent que cette hypothèse doit être prise au sérieux autant que celle déjà communément répandue autour du débordement zoonotique naturel, qui impliquerait que le virus viendrait des animaux.

Une enquête transparente

La lettre consultable ici précise : «En tant que scientifiques possédant une expertise pertinente, nous sommes d'accord avec le directeur général de l'OMS, les États-Unis et 13 autres pays, et l'Union européenne qu'une plus grande clarté sur les origines de cette pandémie est nécessaire et réalisable. Nous devons prendre au sérieux les hypothèses sur les retombées naturelles et en laboratoire jusqu'à ce que nous disposions de données suffisantes. Une enquête appropriée doit être transparente, objective, fondée sur des données, inclure une vaste expertise, soumise à un contrôle indépendant et gérée de manière responsable afin de minimiser l'impact des conflits d'intérêts».

Si de premiers éléments fournis en 2020 avaient classé l'incident de laboratoire comme «extrêmement improbable», les auteurs de la lettre de Science, souligne que «le Directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a fait observer que l'examen dans le rapport des preuves à l'appui d'un accident de laboratoire était insuffisant et a proposé de fournir des ressources supplémentaires pour évaluer pleinement cette possibilité».

Des documents troublants

La parution de cette lettre n'est pas anodine. Celle-ci intervient alors que de nouveaux documents viennent d'être rendus publics. Trois mémoires de chercheurs ayant travaillé à l'Institut de virologie de Wuhan, écrits respectivement en 2014, 2017 et 2019 démontrent que le laboratoire n'aurait pas été très clair sur «le nombre et la nature des coronavirus qui y sont conservés, sur les expériences conduites sur ces virus et même sur l’intégrité des séquences génétiques virales publiées ces derniers mois par l’institution de recherche de Wuhan», rappelle le journal Le Monde, qui a pu interrogé des spécialistes à ce sujet.

Ces derniers avancent notamment qu'un des virus utilisés à Wuhan serait un cousin éloigné de celui à l'origine du Covid-19. Toutefois aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour sur une éventuelle implication du laboratoire dans la pandémie.