Japon : un conducteur de train sanctionné pour une minute de retard

Au Japon, un conducteur de train visiblement malade a quitté les commandes du train à grande vitesse qu’il dirigeait pour se rendre aux toilettes, laissant la main à un contrôleur. Une absence qui a engendré un retard d’une minute, et qui lui vaudra une sanction.

Le conducteur du train a expliqué avoir été pris de maux de ventre, et a quitté son poste pendant trois minutes pour se rendre aux toilettes. Il a donc passé les commandes à un contrôleur non qualifié pour conduire ce train qui roulait à plus de 150 kilomètres à l’heure, et avec environ 160 passagers à bord.

Cette courte absence aurait pu passer inaperçue, mais elle a visiblement retardé l'arrivée du train d'une minute. Une enquête a donc immédiatement été lancée pour comprendre les raisons de ce retard. La compagnie ferroviaire a présenté ses excuses, et a déclaré que le conducteur en question serait sanctionné.

Les Shinkansen, trains à grande vitesse japonais, sont contrôlés par des systèmes informatiques, mais il est demandé aux conducteurs de toujours rester sur place pour reprendre les commandes si nécessaire, et ils sont aussi chargés d'accélérer ou freiner manuellement le train pour respecter les horaires prévus. Ils doivent normalement avertir le centre de commande en cas de problème, pour passer la main à un autre conducteur qualifié, ou bien pour arrêter le train, ce que ce conducteur n'a pas fait.

Au Japon, la ponctualité n’est pas une option. Les départs et arrivées en transports en commun sont calculés à quelques secondes près. Les retards sont rarissimes, et en moyenne sur une année, ils n'excèdent pas 30 secondes pour les Shinkansen. Ces trains sont également réputés pour leur grande sécurité, avec des déraillements ou accidents tout aussi rares.