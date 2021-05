Airbnb : voici le département en tête des réservations pour cet été

Une première indication concernant les vacances estivales à venir. Airbnb a révélé ce 24 mai les premiers chiffres concernant les régions choisies par les Français pour leurs congés d'été.

À l'occasion d'une conférence de presse, l'entreprise américaine a fait savoir que les réservations présentaient une nouvelle tendance. Alors que les grandes villes étaient plébiscitées les années précédentes, les Français ont réservé plus de voyages à la campagne pour 2021. Les zones rurales représentent 45% des nuités, contre seulement 24% en 2019.

Et à ce petit jeu-là, c'est le Var qui s'en sort le mieux sur la plate-forme. En effet, d'après les déclarations d'Airbnb, le département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devrait même dépasser Paris au classement des réservations pour cet été. Une première qui n'est pas uniquement française. En Italie, Rome est devancée par la Sardaigne quand Londres perd son avantage au profit des Cornouailles.

Zones rurales contre zones urbaines

Plus que d'ordinaire, l'accent sera également mis sur les retrouvailles en famille. Ainsi, 42% des nuitées réservées cet été le sont par des familles avec au moins un enfant. En 2020, ce chiffre ne montait qu'à 32%.

Comme l'explique Le Monde, ce basculement vers le rural n'est pas anodin pour Airbnb. De plus en plus de grandes villes en Europe et dans le monde ont montré les crocs face à l'entreprise américaine, de manière à limiter les appartements qui ne servent que de locations à court terme pour des touristes.

C'est notamment le cas de Paris, qui avait remporté une bataille judiciaire contre Airbnb en 2020. Pour rappel, la Cour de justice de l'Union européenne avait validé la loi limitant les locations de courte durée. Une décision d'ailleurs confirmée par la Cour de cassation en 2021. Airbnb a donc décidé que l'herbe serait plus verte à la campagne.