Le Prince de Bel-Air : le manoir de la série disponible à la location sur AirBnB

Les fans du «Prince de Bel-Air» vont pouvoir habiter le manoir de la série, pour une nuit seulement, pour la modique somme de 30 dollars (un peu plus de 25 €) en passant par le site AirBnB à partir du 29 septembre.

Il est important toutefois de souligner que seules les personnes qui résident à Los Angeles peuvent prétendre à réserver leur nuitée pour le moment. La société de location en ligne, AirBnb a dévoilé les clichés de l’intérieur de la résidence sur son compte Instagram. Les locataires auront accès à l’aile de luxe où réside le personnage interprété par Will Smith dans le Prince de Bel-Air, avec une chambre décorée aux couleurs de la série (avec platine vinyle et Air Jordan), une salle de bain, un coin piscine, un salon d’extérieur, et une pièce à manger.

Pour gérer l’arrivée dans la manoir, c’est DJ Jazzy Jeff qui s’occupe de l’accueil virtuellement, et d’un concierge à distance. Will Smith en personne a pris la pose – en présence de DJ Jazzy Jeff – devant le manoir pour marquer l’événement.

«Yoooo, vous pensez qu’on devrait louer la maison du Prince de Bel-Air ? Nous allons le faire avec l’équipe de AirBnb», a commenté le comédien qui prépare actuellement un épisode spécial en présence de la quasi-totalité du casting original à l’occasion des 30 ans de la série.