Etats-Unis : une conductrice bloquée dans sa Tesla pendant plus de 40 minutes sous 46 °C à cause d'une mise à jour

Le 10 avril dernier aux États-Unis, une jeune femme s'est retrouvée enfermée dans sa voiture Tesla à cause d'une mise à jour du système. Pendant une quarantaine de minutes, elle a souffert d'une température dans l'habitacle supérieure à 40 °C.

Un incident qui heureusement s'est terminé sans gravité. La semaine dernière, une jeune femme nommée Brianna a posté une vidéo sur le réseau social TikTok alors qu'elle était enfermée dans sa voiture. La raison ? Une mise à jour du système informatique du véhicule, un modèle électrique fabriqué par Tesla.

«Les gars, je suis une imbécile. Je suis en train de mettre à jour ma voiture, cela fait trente minutes et cela doit mettre encore vingt-quatre minutes. D'ailleurs, si vous mettez à jour votre voiture à l'intérieur, vous êtes bloqués dedans, et c'est ce que j'ai fait», a-t-elle déclaré dans sa vidéo postée le 10 avril dernier. «J'avais un rendez-vous en visio sur Zoom une demi-heure plus tard, j'ai commencé un sandwich pour ma pause-déjeuner et je me suis dit que cela irait», raconte-t-elle sur son compte.

Problème, selon la jeune femme, la climatisation ne fonctionnait pas en même temps que la mise à jour. «Là, je suis en sueur, il fait 103 °F (39,5 °C) donc je commence à avoir peur, je manque d'air. Je suis en train de rôtir comme un poulet», s'est-elle alarmé.

Une demi-heure plus tard, Brianna a posté une nouvelle vidéo indiquant que la mise à jour était terminée et qu'elle a pu sortir de sa voiture. «Je suis en nage, cela a mis plus de quarante minutes et la température est montée à 115°F (46,1 °C). La climatisation n'a jamais été aussi agréable, j'ai l'impression de prendre un bain», s'est-elle amusée.

Face à l'avalanche de réactions provoquées par sa vidéo, la jeune femme a répondu qu'elle n'était «pas une novice de Tesla» puisqu'elle détenait son véhicule depuis six ans. «Je sais qu'il y a une poignée de porte, mais je ne voulais pas le faire car j'ai lu sur Google que cela pouvait endommager la voiture et comme je ne pensais pas risquer ma vie à ce moment-là je ne l'ai pas fait. Si j'avais su, évidemment je l'aurais fait.»

Malgré cette mésaventure, Brianna compte bien «continuer à utiliser [sa] voiture pendant des années et des années». «J'aime toujours ma Tesla, elle est incroyable. N'ayez pas la haine contre Tesla, c'est une bonne voiture», a-t-elle soutenu.

L'année dernière en France, deux gammes de véhicules Tesla (Model Y et Model 3) sont arrivées à la première et troisième place des véhicules électriques les plus vendus dans l'Hexagone. Pour tous les propriétaires de ces véhicules, prudence est de mise en cas de mise à jour à effectuer.