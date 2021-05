Vacances au Portugal : test, quarantaine… Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Les pays membres de l’Union européenne entament progressivement leur sortie des restrictions sanitaires. C’est notamment le cas du Portugal, de nouveau prêt à accueillir les touristes cet été, avec toutefois quelques obligations sanitaires.

Les frontières du Portugal sont de nouveau ouvertes pour les voyageurs depuis le 17 mai dernier, et ce y compris pour des voyages «non essentiels», donc touristiques. Il faudra tout de même fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer sur le territoire, pour tous les adultes et les enfants âgés de plus de deux ans.

Bonne nouvelle également pour les touristes français : la quarantaine de 14 jours à l'arrivée sur le territoire ne sera à priori pas obligatoire. En effet, le Portugal a mis en place un système où l’entrée sur son territoire dépend de la situation épidémique du pays de départ. Pour les voyageurs en provenance de pays où le taux d’incidence est en dessous de 500 cas de coronavirus pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, ce qui est le cas de la France aujourd’hui, la quarantaine est abandonnée. Par ailleurs, les contrôles au niveau de la frontière terrestre entre l’Espagne et le Portugal sont levés depuis le 1er mai dernier, ce qui rend possible l’accès au Portugal par la route.

Pour les ressortissants de pays où le taux d’incidence est supérieur à 500 pour 100.000 habitants, un isolement de 14 jours reste obligatoire, à domicile ou dans un établissement désigné par les autorités portugaises, et seuls sont acceptés les déplacements pour motifs impérieux. Sont notamment concernés par cette quarantaine les passagers en provenance du Brésil, de l’Inde ou de l’Afrique du Sud.

Quid du pass sanitaire ?

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord concernant le «certificat numérique Covid de l’UE», pass sanitaire européen qui devrait permettre de faciliter les déplacements entre les différents pays membres.

Ce document papier ou numérique, qui sera mis en place à compter du 1erjuillet, attestera de sa vaccination complète (2 doses), d’un résultat de test PCR négatif, ou bien de sa rémission d’une précédente infection au Covid-19. Ce certificat pourra donc être utilisé pour voyager au Portugal, comme dans les autres pays de l’UE, même s'il ne sera pas obligatoire. «Le certificat ne sera pas un prérequis pour exercer son droit à la liberté de circulation et ne sera pas considéré comme un document de voyage», précise le Parlement européen.

RÉOUVERTURE DES COMMERCES ET RESTAURANTS AU PORTUGAL

Depuis le 1er mai, le Portugal a abandonné son état d’urgence, mais reste en état de «calamité», ce qui lui permet de maintenir certaines mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus. Après une violente vague épidémique au début de l’année, provoquée notamment par le variant britannique, le déconfinement est en marche, et ce grâce à des données épidémiques rassurantes. Le Portugal recense en moyenne un peu plus de 400 nouvelles contaminations par jour, et le nombre quotidien de morts est redevenu proche de zéro.

Désormais, les restaurants, cafés, pâtisseries et salles de spectacles sont ouvertes, avec une limite de six personnes par table en intérieur et dix en extérieur. Les commerces non-essentiels ont également pu rouvrir leurs portes, jusqu’à 21 heures en semaine et 19 heures le week-end et les jours fériés. Cependant la consommation d’alcool reste interdite sur la voie publique, et les bars et discothèques fermés pour le moment.

L’embellie sanitaire redonne de l’espoir au secteur du tourisme portugais, qui espère retrouver une saison estivale bien remplie après une année 2020 catastrophique. L’année dernière, le Portugal avait perdu 75% de ses touristes étrangers à cause de la crise sanitaire, alors que le tourisme a une part importante dans l’économie du pays, représentant près de 10% de son PIB.