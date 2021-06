États-Unis, Canada, Singapour… Quels pays vaccinent déjà les enfants ?

La vaccination des enfants et adolescents est l’une des préoccupations du gouvernement concernant la stratégie vaccinale en France. Si elle n’a pas encore été lancée dans l'Hexagone - Olivier Véran doit s'exprimer à ce sujet ce mercredi 2 juin au soir - d’autres pays ont néanmoins déjà commencé à administrer des doses de vaccins aux plus jeunes.

États-Unis et Canada

Le Canada a été le premier pays à approuver l’utilisation du vaccin anti-covid de Pfizer/BioNTech sur les adolescents dès 12 ans, au mois de mai. Le pays a basé sa décision sur un large essai clinique mené aux Etats-Unis sur plus de 2.000 jeunes âgés de 12 à 15 ans. Ces tests ont montré une efficacité de 100% contre les formes symptomatiques de la maladie, et la réponse immunitaire observée chez les adolescents était aussi plus forte que chez les jeunes de 16 à 25 ans.

Quelques jours plus tard, les Etats-Unis ont emboîté le pas de leur voisin d’Amérique du Nord en annonçant également l’élargissement de la campagne vaccinale à cette tranche d’âge. Environ 2,5 millions de jeunes Américains ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.

Singapour

La cité-État de Singapour lance sa campagne de vaccination pour les 12-15 ans dès ce jeudi 3 juin. Les autorités locales ont indiqué avoir constaté une augmentation des infections chez les adolescents au cours de la dernière vague de la pandémie, certainement due aux interactions dans les écoles. C’est pourquoi l’autorité de régulation sanitaire du pays a approuvé l’élargissement de la vaccination avec Pfizer/BioNTech aux plus jeunes, soit 400.000 enfants et étudiants à vacciner, en parallèle de la fermeture des écoles primaires et secondaires.

Avec environ 62.000 cas de coronavirus et 33 morts depuis le début de la pandémie, l’île de 5,7 millions d'habitants a été relativement épargnée par la crise sanitaire.

Union européenne : Allemagne, Italie, Roumanie

Vendredi 28 mai, l’Agence européenne du médicament a donné son autorisation au vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans. Elle a confirmé qu’il n’y avait pas «d’inquiétudes majeures» à avoir concernant les effets secondaires, car le vaccin est «bien toléré» par les enfants, se basant sur les évaluations transmises par les différents développeurs.

Il revient toutefois aux Etats membres de décider s’ils souhaitent ou non élargir leurs campagnes de vaccination. Suite à cet avis favorable, l’Allemagne a annoncé étendre la vaccination aux 12-15 ans à partir du 7 juin. L’Italie commence elle aussi sa campagne de vaccination auprès des 16 ans et plus dès ce jeudi 3 juin. Selon les informations du New York Times, les autorités sanitaires italiennes devraient élargir la vaccination dès 12 ans la semaine prochaine.

La Roumanie a, quant à elle, commencé la vaccination des adolescents dès le 1erjuin. Le Premier ministre roumain, Florin Cîtu, a notamment invité les parents à «prendre la meilleure décision pour leurs enfants, car nous devons comprendre qu’il faut autant de personnes vaccinées que possible pour traverser la pandémie.»