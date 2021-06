L'armée américaine admet avoir tué 23 civils en 2020, un bilan sous-estimé selon les ONG

Vingt-trois civils tués, 10 autres blessés lors d'opérations militaires : c'est le bilan dressé par l'armée américaine pour l'année 2020, dans un rapport du Pentagone publié mercredi 2 juin. Des estimations bien inférieures à celles des ONG.

Ces dernières réalisent régulièrement leur propre bilan des frappes américaines. Airwars, par exemple, évoque 102 victimes civiles dans le monde. Soit cinq fois plus que le chiffre avancé par le Pentagone.

The Pentagon's latest annual report to Congress on civilian harm resulting from US military action is out. While it's an important transparency marker, public estimates of deaths are significantly higher, once again. (1)https://t.co/zzqZ1mZ4ua

— Airwars (@airwars) June 3, 2021