Mexique : un énorme gouffre s’ouvre dans le sol et continue de s’agrandir

Un gouffre qui dépasse aujourd'hui 80 mètres de diamètre s’est ouvert samedi dans la ville de Santa Maria Zacatepec, située dans l’Etat de Puebla au Mexique. Il ne cesse de s’agrandir et menace notamment d’engloutir une maison.

Selon des scientifiques qui se sont rendus sur les lieux, le trou, d’une profondeur d’environ 18 mètres ce mercredi, est rempli d’eau souterraine, a rapporté le New York Post.

¡Increíble! Por cuarto día consecutivo, continúa creciendo el socavón que se originó en los campos de cultivo de la comunidad de Santa María Zacatepec. pic.twitter.com/j0uRHIB5R4 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) June 2, 2021

Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas s’en approcher et une maison qui se trouve à proximité immédiate a été évacuée. Interrogés par le média américain, les propriétaires ont confié avoir entendu samedi matin, vers 6 heures, comme un bruit de tonnerre avant de découvrir le gouffre qui était à l'origine d'environ 5 mètres de diamètre.

«Quand je me suis approché, j’ai vu que la terre s’effondrait et que l’eau bouillonnait et j’ai paniqué», a témoigné Magdalena Sanchez.

Un «ramolissement des terres agricoles» ?

Les autorités gouvernementales ont avancé l’hypothèse d’un «ramolissement des terres agricoles», a déclaré la secrétaire à l’Environnement de Puebla, Beatriz Manrique. Ces dernières auraient été installées sur des «jagüey» (fossé plein d’eau) qui ont été recouverts pour y installer des récoltes.

Après 24 heures, le trou avait déjà atteint 30 mètres de diamètre. Ce mercredi, il avait dépassé les 80 mètres.

Selon Miguel Barbosa, gouverneur de l’Etat de Puebla, le trou «grandira jusqu'à ce que la nature décide, lorsque l'eau cessera d'exercer une pression», a-t-il affirmé dans des propos rapportés par le média El Sol de Mexico.