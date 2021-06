DIRECT - Coronavirus : les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

09h40

Si les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin, une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé "stratégie de réouverture des frontières".

08h35

Jean-Baptiste Djebbari : «Les chiffres que nous avons nous montrent que les transports en commun, parce que vous y passez peu de temps, que vous y parlez peu et que vous portez le masque, ne sont pas des lieux de propagation prioritaire» dans #LaMatinale pic.twitter.com/cnzY9qyiJq — CNEWS (@CNEWS) June 4, 2021

08h32

Invité de la Matinale de CNEWS, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique et chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin.

05h05

Le Japon a annoncé vendredi qu'il allait faire don de 1,24 million de doses de vaccin à Taïwan, confronté à une flambée de cas de coronavirus et accusant la Chine d'entraver ses efforts pour obtenir des vaccins.