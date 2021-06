Crime organisé : coup de filet mondial grâce à une application cryptée infiltrée par la police

L'opération «Bouclier de Troie» est déjà présentée comme «la plus sophistiquée au monde» contre le crime organisé. Réunissant les polices de 16 pays, elle a conduit à l'arrestation de centaines de personnes. Pour y parvenir, les enquêteurs ont pris le contrôle d'une application de messagerie cryptée, appelée «AN0M».

Cette dernière était considérée comme sécurisée par les malfaiteurs mais, en réalité, les services de police étaient en mesure de décrypter tous les messages en temps réel. Cela a été possible grâce à la précédente infiltration de systèmes similaires, tels que «Phantom Secure» et «Sky Global» par le FBI.

Stay tuned for the Europol press conference on the global Operatoin Trojan Shield / Operational Task Force Greenlight in The Hague, Netherlands, today June 8th, at 10:00 a.m. Livestream link: https://t.co/OwQy8pVfuW@FBISanDiego @Politie @Polisen_Sverige @AusFedPolice

— Europol (@Europol) June 8, 2021