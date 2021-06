Japon : pour 15 euros de l'heure, une entreprise propose de louer des personnes en surpoids

Un service qui fait grincer des dents. Au Japon, une entreprise propose de louer des personnes en surpoids.

Le site Absolute General News, qui rapporte la nouvelle, précise que ce service, baptisé «Debucari», permet aux particuliers ou entreprises intéressées de leur demander de faire le mannequin pour essayer des vêtements pour un ami en surpoids, pour une pub, promouvoir un régime, ou simplement pour vous faire vous sentir bien à côté de quelqu'un de plus gros que vous. Debucari souhaite proposer ces personnes en surpoids à la location pour 2.000 yens de l'heure, soit 15 euros.

Au Japon, les personnes obèses étant rares, l'entrepreneur japonais Bliss, qui a également fondé la marque de mode grande taille Qzilla, s'est dit que son idée était très prometteuse.

C'est après avoir eu des difficultés pour trouver des mannequins grande taille pour sa marque qu'il a eu l'idée de ce projet, a-t-il expliqué sur son site.

Être majeur et peser plus de 100 kilos

La société assure qu’il n’y a rien de dégradant dans son initiative, mais elle n'hésite pas à préciser que les personnes qui envisagent de postuler ne devront avoir aucun problème à être étiquetées comme «grosses».

Pour postuler, elles doivent être majeures et peser plus de 100 kilos. Les 15 euros de l'heure seront intégralement reversés à l'employé, et Debucari facturera uniquement une commission aux clients.

Une liste de plusieurs personnes en surpoids disponibles à la location dans plusieurs grandes villes japonaises, dont Tokyo, Osaka et Aichi, est déjà disponible.