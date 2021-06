Le projet de pipeline Keystone XL abandonné après des années de combat

Une victoire pour les ONG écologistes. Ce 9 juin, l'entreprise TV Energy a confirmé qu'elle mettait fin au projet d'oléoduc Keystone XL qui devait traverser une partie du Canada et des Etats-Unis.

Cette décision fait notamment suite à la suspension par Joe Biden de la construction du pipeline dès son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier dernier. Depuis sa création, Keystone XL est ainsi sujet à débat aux Etats-Unis. Barack Obama avait suspendu l'idée en 2015, avant que Donald Trump ne donne son feu vert. L'ultime retournement de situation à Washington aura eu raison du projet.

Mais outre les républicains américains, cet abandon cause de profondes déceptions, notamment au Canada. Justin Trudeau a en effet largement soutenu l'oléoduc notamment pour les bénéfices économiques et les emplois que celui-ci allait apporter en Alberta, qui connaît un chômage relativement élevé. Le gouvernement de la province en question estime d'ailleurs que la perte de Keystone XL lui coûtera environ 1,3 milliard de dollars canadiens (882 millions d'euros).

Les communautés autochtones au centre du combat

En revanche, du côté des écologistes, le sentiment de victoire est total. Il faut dire que les ONG combattent le projet depuis sa création, et espéraient depuis longtemps l'annulation de la construction. Sur sa page Facebook, Greenpeace USA a notamment souligné le travail des communautés autochtones qui «n'ont reculé devant rien pour résister et empêcher la destruction de leurs terres».

À l'origine, l'oléoduc devait en effet s'étendre sur près de 2.000 kilomètres en traversant Alberta et Saskatchewan du côté canadien ainsi que le Montana, le Dakota du Sud, le Nebraska et le Kansas aux Etats-Unis. Sur ce dossier, les risques pour l'environnement auront donc finalement été jugés plus importants que l'indépendance énergétique de Washington et d'Ottawa.