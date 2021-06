Un 5e océan reconnu par National geographic

Après l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien et l'océan Arctique, la National Geographic Society (NGS) a officiellement reconnu, ce mardi 8 juin, un cinquième océan : l’Austral.

Il avait déjà été reconnu par les scientifiques mais comme «il n'y a jamais eu d'accord au niveau international, nous ne l'avons jamais officiellement reconnu», a expliqué dans le magazine National Geographic Alex Tait, géographe de la NGS.

Reconnaître l'existence de cet océan, qui présente des caractéristiques très spécifiques, est une manière de sensibiliser le public à la conservation des océans, a expliqué l'organisation scientifique et éducative en charge de la cartographie des terres, des mers et du ciel depuis 1915.

Il faut savoir que l'air y est notamment plus froid, les glaciers sont plus bleus et «c'est le seul océan à en toucher trois autres et à embrasser complètement un continent plutôt que d'être embrassé par eux», a souligné Sylvia Earle, biologiste marine.

Contrairement aux quatre autres océans, il est défini par un courant appelé circumpolaire antarctique, le plus intense du monde. Il transporte d’ouest en est plus de 140 millions de mètres cubes d’eau par seconde.

Outre ces caractéristiques, l’océan Austral joue un rôle essentiel pour la planète. L’eau froide et dense qui y coule au fond contribue à stocker le carbone dans les profondeurs de l'océan.

De plus, l’océan Austral abrite un écosystème marin unique. Il sert d'habitat à des manchots, des baleines, ou encore à des phoques, des espèces menacées par le réchauffement climatique.