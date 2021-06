G7 : la blague de la reine Elizabeth II lors de la photo officielle

Sur des images captées par la BBC vendredi soir, on peut voir les leaders des sept pays membres du G7 poser autour de la reine Elizabeth II pour une photo officielle. Un moment solennel pendant lequel la monarque n'a pas hésité à détendre l'ambiance.

En effet, sur la séquence on peut entendre la Reine demander au Premier ministre britannique Boris Johnson et à ses homologues : «Êtes-vous supposés avoir l'air de vous amuser» ?

"Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself?"





The Queen wasn't afraid to lighten the mood at the G7 summit, asking UK PM Boris Johnson a slightly cheeky questionhttps://t.co/t9XCdi5siU pic.twitter.com/SSxuj1U9RY

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 11, 2021