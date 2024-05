Royaume-Uni : l’homme surnommé «le faiseur d’eunuques» condamné à la prison à vie

Marius Gustavson, 46 ans, sera emprisonné à perpétuité pour avoir commis une série de mutilations, dont des castrations sur treize victimes.

Une «boucherie humaine». Marius Gustavson, un Norvégien de 46 ans installé dans le nord de Londres vient d’être condamné à la prison à vie par un tribunal de la capitale britannique. L’homme était poursuivi pour une série d'infractions liées à des «modifications corporelles extrêmes» sur 13 victimes - dont lui-même-, ainsi que l'ablation et la commercialisation de certaines parties du corps de ces dernières et la mise en ligne de vidéos.

Il était accusé d’être le meneur d'un groupe d'hommes jugés pour avoir procédé à des mutilations, dont des castrations filmées et diffusées sur un site internet payant.

Si les victimes avaient apparemment consenti à ces ablations, certains des événements qui se sont produits relèvent «quasiment de la boucherie humaine», a affirmé le juge Mark Lucraft, en prononçant la peine d'emprisonnement à vie, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Près de 350.000 euros de bénéfices

Marius Gustavson avait créé un site internet payant pour diffuser ces modifications corporelles et revendiquait «la fabrication d'eunuques», référence au mouvement «nullo» réunissant des personnes ayant connu une modification corporelle telle que l'enlèvement de leurs organes génitaux.

Comptant 22.000 abonnés, son site avait rapporté près de 300.000 livres (près de 350.000 euros) entre 2017 et 2021. Selon lui, Marius Gustavson était le cerveau de cette entreprise «à grande échelle», ayant même à une occasion cuisiné «des testicules humains, qui ont été mis sur une assiette pour être mangés».

Selon l'accusation il aurait été personnellement impliqué dans au moins 29 procédures le visant lui ou d'autres personnes. Six autres hommes étaient poursuivis devant le tribunal de l'Old Bailey à Londres pour complot en vue de commettre des lésions corporelles graves. Ils avaient reconnu les faits et ont été condamnés jeudi à entre quatre ans et demi et douze ans de prison.

Durant le procès, l'avocat de Marius Gustavson, Rashvinderjeet Panesar, avait affirmé que son client était mu par le besoin d'être «l'architecte de son propre corps», après l'échec de son mariage en 2016.