Le Prince Harry et Meghan Markle : tout savoir sur la tournée de trois jours du couple au Nigeria

Le duc et la duchesse de Sussex ont atterri ce vendredi matin au Nigeria pour y entamer une visite «privée» de trois jours au programme très chargé.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés ce vendredi au Nigeria pour y défendre la santé mentale des jeunes touchés par les conflits et promouvoir les Invictus Games, que le prince a fondés pour aider à la réadaptation des militaires et des anciens combattants blessés.

Il s'agit du premier voyage des Sussex au Nigeria en couple. Harry s'est envolé pour Abuja après sa brève visite à Londres, où il a assisté aux événements marquant le 10e anniversaire des Invictus Games. Selon le Daily Mail, Meghan Markle aurait rejoint Harry depuis Los Angeles à l’aéroport de Londres dans la nuit de jeudi, pour faire le reste du voyage avec lui. Leur premier engagement a eu lieu dès ce vendredi matin, lors d’un événement organisé dans une école de la capitale nigériane.

Ils étaient là pour lancer un sommet de deux jours sur la santé mentale organisé par GEANCO, une fondation partenaire de la leur, qui soutient les filles et les jeunes femmes à travers le pays. Le prince Harry, 39 ans, et son épouse Meghan, 42 ans, y ont rencontré des élèves et des professeurs, après avoir assisté à des spectacles de danse à leur arrivée. Ils se sont rendus dans les salles de classe pour interagir avec les enfants. Le prince Harry les a interrogés sur leurs connaissances en matière de santé mentale, leur rappelant de ne pas avoir honte de prendre bien soin d'eux-mêmes mais aussi des autres.

Un voyage symbolique

«Voulez-vous nous promettre qu'après aujourd'hui, vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus d'incertitude quant à votre santé mentale. Si vous n'êtes pas sûr, demandez. Demandez à vos professeurs. Demandez à vos amis. Soyez là les uns pour les autres», a-t-il déclaré. «Si vous voyez un ami dans la classe ne pas sourire, qu'allez-vous faire ? Lui parler, lui demander s'il va bien... Parce que c'est normal de ne pas aller bien», a-t-il ajouté. Meghan Markle a loué le discours de son mari. «Vous voyez pourquoi je suis mariée avec lui ?», a-t-elle dit à propos au milieu des acclamations, avant d'exhorter elle aussi les écoliers à ne jamais avoir honte de leurs expériences dans la vie. «C'est un véritable honneur d'avoir notre première visite au Nigeria ; d’être ici avec vous tous. Nous croyons en vous. Nous croyons en votre avenir», a-t-elle déclaré.

Le prince Harry et Meghan ont été invités au Nigeria par le chef d'état-major de la défense, Christopher Musa, le plus haut responsable militaire du pays. Le couple s'est d'ailleurs ensuite rendu au quartier général de la défense nigériane où ils ont été reçus par des militaires et leurs épouses avant de se réunir en privé avec le chef d'état-major de la défense nigériane.

Abidemi Marquis, directeur des sports au quartier général de la défense du Nigeria a, selon CNN, déclaré que la duchesse tenait particulièrement à accompagner son mari lors de la visite «dans le cadre de sa lignée et de son héritage». Meghan avait révélé en 2022 qu'elle avait découvert qu'elle était nigériane à 43 % grâce à un test généalogique, rappelle le média. C'est aussi un voyage d'une grande importance pour Harry, car il est l’occasion pour lui d’honorer la mémoire de sa mère Lady Diana, qui y avait effectué un séjour en 1990 au cours duquel elle avait notamment visité une léproserie.

Un pays sous tension

Durant leur séjour, Harry et Meghan assisteront également à des matchs de basket-ball et de volley-ball à Abuja et Lagos. Harry devrait également rencontrer des militaires blessés dans un hôpital militaire. L'armée nigériane a présenté ses Invictus Games comme étant susceptibles de contribuer au rétablissement de milliers de ses militaires, qui combattent les extrémistes islamiques locaux de Boko Haram et leurs factions depuis 2009.

«Quatre-vingts pour cent de nos soldats qui ont participé à ce programme de rétablissement vont mieux (et) leurs perspectives de vie sont positives», a déclaré Abidemi Marquis, le directeur des sports de l'armée. «Le programme de rétablissement leur a donné l’occasion d’améliorer leur estime de soi, d’améliorer leur santé mentale et leur intelligence émotionnelle.»

Comme le rappelle l'AFP, l'insurrection jihadiste qui sévit dans le nord-est du pays a fait plus de 40.000 morts et 2 millions de déplacés. Par ailleurs, dans les États du nord-ouest et du centre, des bandes criminelles lourdement armées procèdent à des enlèvements massifs contre rançon, attaquent et pillent des villages.

Meghan Markle devrait par ailleurs co-animer un événement sur les femmes dirigeantes avec Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, selon le porte-parole du couple, Charlie Gipson. Elle devrait également, au côté de son époux Harry, participer à une collecte de fonds pour le polo au profit de l'association caritative Nigeria : Unconquered.

A noter que comme il s'agit d'une «visite privée», le couple, qui a renoncé à ses obligations royales en partant vivre aux Etats-Unis, ne rencontrera pas le président nigérian, Bola Tinubu. Ils rencontreront toutefois les gouverneurs de Lagos et de l'État de Kaduna.