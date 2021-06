Vidéo : une usine Lubrizol prend feu aux Etats-Unis, moins de deux ans après celle de Rouen

En France, le nom «Lubrizol» a une résonnance particulière depuis l'incendie survenu à Rouen (Seine-Maritime), en septembre 2019. Moins de deux ans plus tard, c'est aux Etat-Unis que la société fait à nouveau parler d'elle : l'une de ses usines chimiques a pris feu ce lundi 14 juin.

Cette infrastructure est la propriété du groupe Chemtool, une filiale de Lubrizol, entreprise américaine détenue par l'un des hommes les plus riches du monde : Warren Buffet. Elle se trouve à Rockton, dans l'Illinois, à environ 130 km de Chicago. Les habitants et commerçants situés dans un rayon d'un mile (1,6 km) autour de l'usine ont été évacués sur ordre de la police.

Quelque 150 pompiers ont été mobilisés immédiatement, tandis qu'un large panache de fumée noire s'élevait à plus d'une centaine de mètres de hauteur. Les flammes n'ont fait aucune victime mais elles brûlaient toujours ce mardi. Kirk Wilson, le chef des services de lutte anti-incendie de Rockton, a indiqué qu'il n'était pas en mesure de dire combien de temps il faudra pour maîtriser le feu.

Pour l'heure, la police recommande le port d'un masque de protection à toute personne se trouvant dans un rayon de 5 km. Lubrizol indique que l'usine de Rockton était dédiée à «la fabrication de fluides industriels et de graisses, utilisés dans diverses applications de lubrification». La cause de l'incendie, elle, est encore inconnue.

Une «surveillance environnementale» mise en place

L'étendue des dégâts est-elle aussi incertaine mais, dans un communiqué régulièrement mis à jour, Lubrizol assure que ses «experts en santé et sécurité [...] effectuent une analyse approfondie de tous les matériaux brûlés». Une «surveillance environnementale de l'air et de l'eau» a été mise en place et «aucun résultat de test» ne montre pour l'heure «un risque pour la santé autre que l'irritation à court terme que l'on éprouverait normalement en présence de fumée».

Une situation qui n'est pas sans rappeler la catastrophe survenue à Rouen, en France, il y a moins de deux ans. Là aussi l'incendie n'avait fait aucune victime mais avait provoqué un nuage de fumée noire de 22 km de long, avec des retombées de suie dans un large rayon.

Par la suite, 215 communes avaient reçu l'interdiction de commercialiser leurs production agricole et les riverains ont constitué une association de victimes pour faire entendre leurs voix. Aujourd'hui encore la question des conséquences sanitaires de l'événement est toujours en suspens.