Avortement : les évêques catholiques américains veulent interdire la communion à Joe Biden

Joe Biden bientôt privé de communion ? C'est en tout cas le souhait d'une partie des dirigeants catholiques américains. La conférence des évêques catholiques américaine (USCCB) a voté ce 18 juin pour mettre en place un texte qui, à terme, pourrait priver de communion les politiciens officiellement pro-avortement au nom de la «cohérence eucharistique».

L'idée, d'après la majorité d'évêques qui a voté en faveur de l'écriture du texte, étant d'éviter une «contradiction» pour les personnalités pro-avortement. La communion sera donc réservée à ceux qui suivent la doctrine de l'Eglise catholique en matière d'IVG, de manière à ce que le rituel soit une manière de rassembler symboliquement les fidèles non seulement avec Jésus-Christ, mais aussi entre eux.

En tout 168 participants ont voté pour cette mesure. Seuls 55 s'y sont opposés. En conférence de presse, l'évêque Kevin Rhoades a affirmé ne «pas pouvoir répondre» lorsqu'il lui a été demandé si Joe Biden pourrait recevoir la communion dans le futur. Pour rappel, le démocrate est le deuxième président catholique de l'histoire américaine après John Kennedy.

Le Vatican opposé à l'idée

Mais ce débat n'est pas complètement nouveau aux Etats-Unis. Comme le rappelle le Figaro, Joe Biden s'était ainsi vu privé de l'eucharistie en 2018 dans le diocèse de Charleston en Caroline du Sud. «La Sainte Communion signifie que nous ne sommes qu'un avec Dieu, avec les autres et avec l'Eglise. Nos actions devraient réfléter cela», avait déclaré par la suite le révérend à l'origine du refus.

Pour autant, un texte interdisant le rituel au président américain a peu de chances d'être effectivement utilisé aux Etats-Unis. The Hill explique ainsi que l'USCCB devrait avoir un accord de la part du Vatican pour le mettre en place. Or, le pape François ne semble pas prêt à donner raison aux évêques américains. Quelques jours avant le vote, un proche de celui-ci a en effet demandé aux prélats de ne pas utiliser la communion comme «une arme politique». Plus tôt dans le mois, le pape François a d'ailleurs déclaré que l'eucharistie «n'est pas la récompense des saints, mais le pain des pécheurs».

Quoi qu'il en soit, le vote montre bel et bien qu'une grande partie de l'Eglise catholique américaine est opposée à certaines des vues progressistes du pensionnaire de la Maison Blanche.