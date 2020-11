Election américaine : Joe Biden, un deuxième président catholique à la Maison Blanche

Une rareté qui a le mérite d'être soulignée. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Etats-Unis ont élu un président catholique. Joe Biden prend la suite de John F. Kennedy, lui aussi descendant de catholiques irlandais.

En effet, la plupart des présidents américains se considéraient plutôt comme protestants, branche du christianisme prédominante aux Etats-Unis.

Si l'on en croit une étude du Pew Research Center publiée en 2015, 46,6% de la population était protestante au sein de trois groupes différents : les évangéliques, les protestants modérés et les églises noires américaines. Il n'y a donc aucune surprise à voir cette religion être la plus représentée au sommet de l'Etat.

Cependant, la même étude montre que 20,8% de la population américaine est catholique. Une part importante de la population peu représentée dans l'histoire de la Maison Blanche.

Les catholiques très divisés

Une des explications semble être la manière de voter de ces croyants. Il semblerait ainsi que le vote catholique ne soit pas un vote identitaire. Si les protestants évangéliques ont voté a près de 80% pour Donald Trump, les catholiques étaient très partagés.

Selon une analyse de l'Associated Press, 50% de ceux-ci ont soutenu le président sortant contre 49% pour Joe Biden. Le sondage, mené sur 110.000 votants à travers le pays, montre que les catholiques blancs étaient plus enclins à voter pour Donald Trump (57%), quand les Hispaniques ont préféré Joe Biden (67%).

Pour autant, il faut rappeler que ces électorats ne sont pas monolithiques. En effet, si tel était le cas, Joe Biden n'aurait peut-être pas perdu la Floride, et Donald Trump aurait potentiellement déjà concédé sa défaite. Car dans cet Etat du sud, les Hispaniques, et notamment les Cubains américains, se sont déplacés en masse pour soutenir le président sortant et lui donner la victoire.

Nul doute cependant que ces données sont déjà utilisées par les deux camps pour préparer les prochaines élections, en tentant de rallier l'électorat catholique, qui semble bel et bien divisé entre démocrates et républicains.