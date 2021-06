Vacances d'été : Portugal, Australie, Israël... Ces pays qui renforcent leurs restrictions sanitaires

La mauvaise surprise des vacances d'été. La propagation rapide du variant Delta dans le monde pousse certains pays à renforcer leurs restrictions sanitaires anti-Covid, au risque d'entraver la saison touristique estivale. Portugal, Australie, Israël... Voici la liste des pays, potentielles destinations pour les voyageurs étrangers, où les autorités ont décidé de serrer la vis.

Portugal

Premier pays européen à annoncer que le variant Delta est dominant sur son territoire, le Portugal a décidé de ralentir son déconfinement face à la recrudescence des cas de Covid-19. Les restrictions ont été resserrées dans les villes les plus touchées par le virus, dont sa capitale Lisbonne, mais aussi à Sesimbra et à Albufeira. Les horaires des cafés et restaurants ont été réduits : ils doivent désormais fermer leurs portes à 22h30 en semaine et à 15h30 le week-end. Idem pour les commerces : 21h en semaine, 15h30 le week-end pour les magasins non-alimentaires, 19h pour les boutiques alimentaires. Il est également interdit de se rendre ou se sortir de la région de Lisbonne le week-end, sauf pour les personnes présentant un certificat sanitaire européen ou un test négatif. Ces mesures doivent être réexaminées chaque semaine.

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a fait le choix de reporter d'un mois l'ultime étape du déconfinement en Angleterre, initialement fixée au 21 juin et désormais prévue le 19 juillet, face à une hausse des cas de coronavirus provoquée par le variant Delta, beaucoup plus contagieux que les autres souches du Covid-19. Ainsi, jusqu'à cette date, les rassemblements en intérieur seront toujours limités à six personnes, les discothèques resteront fermées, les pubs ne pourront pas servir au bar et la jauge des salles de spectacle demeurera réduite.

Australie

En Australie, c'est toute la ville de Sydney, la plus grande métropole du pays (plus de cinq millions d'habitants), qui a été reconfinée dimanche pour deux semaines, après que les autorités avaient initialement pris cette mesure seulement dans quatre quartiers. Les restaurants, bars et cafés sont fermés, et les habitants ne peuvent sortir de chez eux que pour des motifs essentiels. La ville de Darwin, située dans le nord de l'immense île-continent, est également entrée dimanche dans un confinement éclair de 48 heures. Les restrictions ont en outre été renforcées à Perth (sud-ouest), Brisbane (est), dans la capitale Canberra (sud-est) et en Australie-Méridionale (sud), notamment concernant le port du masque et la distanciation.

Israël

Après avoir été vite dans sa campagne de vaccination (60 % de sa population est complètement vaccinée) et avoir levé toutes les restrictions sanitaires, Israël a rétabli l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises. Il est aussi conseillé aux Israéliens de porter un masque lors des grands rassemblements en plein air.

Thaïlande

En Thaïlande, les autorités ont remis en place des restrictions dans la capitale Bangkok et sa banlieue, qui sont entrées en vigueur ce lundi et doivent durer un mois. Les restaurants doivent fermer leurs portes et ne peuvent faire plus que de la vente à emporter. Les chantiers de construction sont fermés et les rassemblements sont limités à 20 personnes maximum.

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le serrage de vis sanitaire est strict. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche de nouvelles restrictions nationales pour deux semaines, destinées à enrayer la hausse des infections liées au variant Delta. Parmi elles, l'interdiction des rassemblements (en intérieur comme en extérieur), l'avancement du couvre-feu (de 21h à 4h), la fermeture des écoles et des restaurants (qui pourront faire seulement de la vente à emporter ou en livraison) et l'interdiction de la vente d'alcool.

Russie

En Russie, des restrictions sanitaires ont été réinstaurées dernièrement à Moscou : retour du télétravail obligatoire pour une partie des employés, vaccination obligatoire des salariés du secteur des services et pass sanitaire obligatoire (preuve de vaccination, test négatif ou preuve de guérison du Covid-19) pour se rendre dans les restaurants, les bars et les cafés.