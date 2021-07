Vacances en Espagne : test, quarantaine… Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Destination préférée des Français pour les vacances estivales, l'Espagne rouvre ses portes aux touristes cet été. Pour cela, les exigences sanitaires à l'entrée sont réduites au minimum pour les citoyens de l'Union européenne, mais sur place, la reprise de l'épidémie oblige à rétablir des restrictions sanitaires.

Quelles conditions d'entrée ?

Pour attirer les touristes et sauver sa saison estivale, l'Espagne a amplement assoupli les conditions d'entrée sur son territoire. Les voyageurs venant de France métropolitaine ont à priori peu de restrictions. Seule condition pour entrer sur le territoire : remplir un formulaire en ligne, qui donnera un QR Code, scanné par les autorités lors des contrôles aéroportuaires. Les passagers peuvent toutefois être soumis à des contrôles de température à leur arrivée.

Attention cependant, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion sont classées comme «zone à risque» par le gouvernement espagnol, ce qui n’est pas le cas de la métropole aujourd'hui. Les passagers de plus de 12 ans en provenance de ces zones devront donc présenter leur pass sanitaire européen, soit la preuve d’une vaccination complète depuis au moins 14 jours, ou d’un résultat de dépistage négatif de moins de 48 heures pour un test antigénique, ou de moins de 72 heures pour un test PCR.

Si la France est aujourd’hui un pays sans danger pour l’Espagne, la liste des zones à risque est actualisée régulièrement en fonction de l’évolution des indicateurs de l’épidémie. Il faut donc surveiller les mises à jour sur le site du ministère français des Affaires étrangères, ou sur le site du gouvernement espagnol.

Quelles restrictions sur place ?

L’Espagne fait face à un important rebond épidémique en raison de la propagation du variant Delta. Plusieurs régions ont donc été contraintes d’imposer à nouveau des restrictions sanitaires.

Dans la communauté de Madrid, les bars et restaurants doivent fermer au plus tard à une heure du matin, avec l’accueil des clients jusqu’à minuit maximum. À table, les places sont limitées à six personnes en intérieur et huit en terrasse. Les discothèques doivent fermer à trois heures du matin, les pistes de danse ne peuvent ouvrir qu’à condition d’être à l’air libre, et le port du masque y est obligatoire.

La Catalogne a rétabli une jauge pour les commerces, équivalente à 70% de leur capacité d’accueil, et les restaurants et cafés doivent aussi fermer boutique à une heure du matin. L’Andalousie a quant à elle prévenu que des confinements locaux seraient possibles en cas d'augmentation du taux d’incidence.

Où en est la situation épidémique ?

La nouvelle flambée épidémique est causée par le variant Delta, qui représente aujourd’hui plus de 70% des nouvelles infections en Espagne. Selon les données de CovidTracker, le pays a enregistré plus de 10.000 contaminations quotidiennes depuis une dizaine de jours, contre moins de 4.000 en France. Cependant le nombre de morts n’est pas reparti à la hausse, et la pression hospitalière reste bien plus faible que lors des vagues précédentes.

La vaccination est bien avancée, avec 60% de la population ayant reçu au moins une dose, et 48% de personnes totalement vaccinées.

Quelles obligations avant le retour en France ?

A l'instar de l'ensemble des pays de l'espace européen, l'Espagne a été classée «vert» par la France dans le cadre de sa stratégie de réouverture des frontières. Ainsi, avant leur retour dans l'Hexagone, les voyageurs français ayant séjourné chez notre voisin du sud doivent se soumettre à un test PCR ou antigénique. Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes, a par ailleurs annoncé ce jeudi 15 juillet que les touristes qui souhaitent rentrer en France devraient effectuer leur dépistage au plus tard 24 heures avant le départ, contre 72 à 48 heures précédemment.

Une obligation à laquelle échappent les touristes français complètement vaccinés. A noter qu'en Espagne, le tarif moyen d'un test PCR tourne autour des 100 euros. Les tests antigéniques sont, eux, moins onéreux.

Les frais liés aux tests réalisés à l'étranger font l'objet d'une prise en charge par l'Assurance maladie, qui explique la démarche sur son site. Pour ceux effectués dans l'espace européen, notamment en Espagne, il convient soit de présenter sa carte européenne d’Assurance Maladie (CEAM) au moment du test, soit de compléter le formulaire S 3125 «soins reçus à l’étranger» au retour en France. Le voyageur a le choix de se faire rembourser selon la tarification française ou selon la tarification du pays de séjour. S'il opte pour la première option, les tests sont pris en charge à hauteur de 35 euros maximum.