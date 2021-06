Tchéquie : les Roms reprennent le slogan «Black lives matter» pour leur cause

Une vague d’indignation secoue la République tchèque après la mort, le 19 juin dernier à Teplice, d’un membre de la communauté rom suite à une interpellation de policiers.

La vidéo de l’arrestation de Stanislav Tomas a fait le tour des réseaux sociaux, a notamment rapporté le Washington Post dans un article relayé par le Courrier international. Sur celle-ci, le quadragénaire est maîtrisé par trois fonctionnaires et l'un d'entre eux a le genou sur sa nuque.

Cette scène rappelle la mort de l’Américain George Floyd qui avait lancé un mouvement de grande ampleur aux États-Unis sous le slogan «Black lives matter». Samedi dernier, environ 500 personnes «venues de tout le pays, ainsi que de Hongrie et de Slovaquie», selon le média Balkan Insight, se sont rassemblées au cri de «Roma lives matter» pour dénoncer les discriminations subies par la communauté rom.

Alors que la police soutient ses agents et s’appuie sur une vidéo qu’elle a diffusé sur les réseaux sociaux pour les défendre, le ministère de l’Intérieur tchèque a affirmé que Stanislav Thomas était mort «des suites d’abus de drogues». Une version confirmée par une première autopsie publiée le 28 juin.

De son côté, le Conseil gouvernemental pour les affaires de la communauté rom a appelé le gouvernement à «donner des garanties pour que l’enquête soit «indépendante» et que ses conclusions contribuent à "apaiser la situation"».

We have requested that the PM of #CzechRepublic and the Interior Ministry provide access to the information concerning the death of a Romani man, Stanislav Tomáš following a police intervention. In a letter sent today, we call for a prompt & effective investigation of the case! pic.twitter.com/mPCuqVu2Eg

— ERRC (@ERRCtweets) June 23, 2021