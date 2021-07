Venezuela : Maduro accuse les Etats-Unis de planifier son assassinat

Une déclaration qui pourrait faire couler beaucoup d’encre. Lors d’une cérémonie militaire, Nicolas Maduro, président du Venezuela, s’est demandé si les Etats-Unis ne planifiaient pas son assassinat.

Alors que les Etats-Unis multiplient les pressions diplomatiques et les sanctions économiques pour chasser Nicolas Maduro du pouvoir, ce dernier a rajouté une nouvelle sortie choc à sa liste.

« Le président Joe Biden a-t-il autorisé le plan visant à m'assassiner ainsi que d'importants dirigeants politiques et militaires du Venezuela ? Oui ou non ? Je demande", a-t-il interrogé.

Une sortie d’autant plus polémique que le directeur de la CIA, William Burns, était présent à cette cérémonie militaire.

Un président non reconnu

Nicolas Maduro, qui ne présente aucune preuve de ses accusations, dénonce régulièrement des projets de coup d’Etat, invasion militaire et même assassinat. Accusant régulièrement les Etats-Unis et leurs alliés régionaux tels que la Colombie et le Brésil, qui n’ont pas reconnu sa réélection en 2018.

Comme Donald Trump, Joe Biden considère l’opposant Juan Guaido comme le président par intérim du Venezuela. Considérant Nicolas Maduro comme président légitime.