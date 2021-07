Big Jake, le plus grand cheval du monde, est mort aux Etats-Unis

Un véritable deuil pour la famille propriétaire. Big Jake, considéré comme le cheval le plus grand du monde, est mort récemment dans le Wisconsin alors qu'il était âgé de 20 ans.

L'animal, dont la taille avait été certifiée par le Guinness World Records, mesurait plus de 2 mètres de haut au garrot et pesait plus d'une tonne. Jerry Gilbert, qui dirige la ferme dans laquelle vivait le cheval, a expliqué que tout le monde était en deuil, y compris les autres animaux. «Les autres chevaux savent. Je pense qu'ils ont leur propre temps de chagrin parce que Jake était le centre des attentions ici», déclare-t-il à la chaîne de télévision locale WMTV.

La date exacte de sa mort reste cependant inconnue. Parlant d'un «événement traumatique pour notre famille», Jerry Gilbert a assuré ne pas vouloir se rappeler de lui «par une date». «Il était un gentil géant. Il savait qu'il était spécial», exprime l'agriculteur.

Un hommage en préparation

Celui-ci ne cache pas sa tristesse face à la perte d'un animal qu'il considérait comme son ami. «Notre relation était spéciale. C'est incroyable ce que nous faisons pour ces animaux parce qu'ils sont comme nos enfants. Nous tenons à eux, nous les protégeons et nous sommes avec eux tous les jours», lâche-t-il.

La famille devrait se décider à mettre en place un monument spécial dans leur ferme. Son enclos devrait rester vide dans le futur, avec un bloc à l'extérieur montrant une photo et son nom. «Au jour le jour, je pense que nous sentirons toujours que Jake est toujours là», promet Jerry Gilbert.