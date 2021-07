Une trentaine de lycéens refusent de porter le masque dans l'avion, le vol est retardé d'un jour

Pour les passagers du vol 893, les vacances ont mal commencé. Lundi 5 juillet, ils devaient rejoindre les Bahamas depuis la Caroline du Nord, mais le voyage a été retardé d'un jour à cause d'un groupe de lycéens refusant de porter le masque à bord.

Selon les témoignages, ils étaient environ une trentaine, âgés de 17 ou 18 ans. Avant le décollage, ils se sont opposés aux membres de l'équipage, qui leur demandaient de porter un masque comme le veut le règlement en vigueur, lié à la pandémie de Covid-19.

An American Airlines flight from Charlotte to the Bahamas was delayed at the airport for several hours, and then canceled, after a group of 30 High School seniors from Boston refused to wear masks. pic.twitter.com/1jjpqKACct

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 7, 2021