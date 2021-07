L'UE inflige 875 millions d'euros d'amende à BMW et Volkswagen

Coupable d’une entente déloyale aux yeux de l’Union européenne, les deux géants allemands de l'automobile ont écopé d’une amende cumulée de 875 millions d’euros.

En cause, une atteinte à la concurrence sur les systèmes d’épuration de gaz d’échappement de voitures diesel. Les plus gros constructeurs allemands sont directement concernés par cette affaire, à savoir Daimler (Mercedes), BMW et Volkswagen, ainsi que les deux filiales de cette dernière, Porsche et Audi. Alors que la marque Daimler avait collaboré dans cet accord déloyal et risquait une sanction évaluée à près de 727 millions d’euros, elle l’évite pour avoir dévoilé l’existence de cette manipulation. Au total, Volkswagen devra verser 502 millions d’euros et BMW va débourser 373 millions d’euros.

Une concertation de plus de cinq ans

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la politique de la concurrence, a détaillé le mode opératoire de ces mastodontes de l’industrie allemande. « Ils possédaient la technologie nécessaire pour réduire les émissions nocives au-delà de ce qui était légalement exigé par les normes d’émissions de l’UE », a expliqué la commissaire à la concurrence lors d’une conférence de presse. « Mais ils ont évité de se faire concurrence en n’utilisant pas tout le potentiel de cette technologie pour aller plus loin que le niveau d’épuration légalement prescrit ». Une concertation qui aurait duré plus de cinq ans, avant que l’institution européenne n’intervienne, avec cette amende conséquente.

A noter que le constructeur « VW » avait déjà été au cœur de la polémique du « dieselgate » en 2015. La marque avait été reconnue coupable de réduction frauduleuse des émissions polluantes de certains de ses moteurs essence et diesel lors des périodes d’homologation.