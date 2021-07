Euro 2021 : trois joueurs anglais victimes d'insultes racistes après la finale

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les trois joueurs anglais qui ont manqué leur tir au but lors de la finale de l'Euro, scellant la défaite de l'Angleterre face à l'Italie, ce dimanche 11 juillet à Wembley, ont été victimes d'injures racistes sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir», a indiqué la Fédération anglaise de football sur son compte Twitter.

«Nous soutenons nos joueurs», a-t-elle ajouté. Dans un communiqué, la FA a rappelé qu'elle «condamne toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme diffusé sur les réseaux sociaux à l'encontre de certains des joueurs de l'Angleterre».

«Nous disons de la façon la plus claire qui soit que quiconque est derrière des comportements aussi répugnants n'est pas bienvenu parmi les supporters de cette équipe», est-il également écrit.

De son côté, la police de Londres a annoncé qu'elle était «en train d'enquêter» sur ces publications «insultantes et racistes» en ligne, a rapporté l'Agence France-Presse (AFP).

L'affaire est prise au sérieux jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, le Premier ministre Boris Johnson dénonçant ces actes. «Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et non en victime d'insultes racistes sur les réseau sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte», a-t-il écrit sur Twitter.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.





Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021