Coupe du monde 2026 : les Bleus renversés par la Côte d’Ivoire en match de préparation (1-2)

A dix jours de son entrée à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a été battue, ce jeudi, par la Côte d’Ivoire en match de préparation à Nantes (1-2).

Un accroc pas forcément bienvenu. Pour son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a été renversée, ce jeudi, par la Côte d’Ivoire à Nantes (1-2). Pas très rassurant à dix jours de son entrée dans la compétition, alors qu’elle restait sur une série de neuf matchs sans défaite depuis un an (8 victoires, 1 défaite).

Nos Bleus s’inclinent face à la Côte d’Ivoire pour ce premier match de préparation.



🔜 Rendez-vous ce lundi 8 juin face à l’Irlande du Nord à Lille 📅 #FRACIVpic.twitter.com/46fkVVblwt — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2026

La rencontre avait pourtant bien commencé pour les Bleus. Avec une équipe proche de celle qui devrait commencer contre le Sénégal (16 juin), sans Ousmane Dembélé (ménagé) et William Saliba (blessé), ils ont dominé la première période, monopolisant le ballon et multipliant les occasions. Et s’ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste, ils ont réussi à trouver la faille juste avant la pause sur un magnifique enchaînement de Rayan Cherki (45e).

Positionné au cœur du jeu et auteur de son 2e but en six sélections, l’ancien lyonnais a d’ailleurs été l’une des satisfactions de la soirée nantaise. Après sa belle saison avec Manchester City, il a prouvé qu’il avait sa place dans cette équipe et qu’il pouvait être bien plus qu’une simple alternative pendant le Mondial. Même s’il n’est pas parvenu à éviter la défaite.

Car au retour de vestiaire, les Bleus n’ont pas affiché la même maitrise en raison notamment des nombreux changements effectués en seconde période par Didier Deschamps. En manque de repères et d’automatismes, les vice-champions du monde ont été beaucoup moins convaincants et ont été punis par Guéla Doué, qui a égalisé sous les yeux de son frère Désiré (53e) avant de se muer en passeur décisif pour Amad Diallo (84e). Et s’ils ont tenté de pousser pour égaliser en fin de match, ils ont manqué de justesse technique.

«C’est une défaite, ça ne fait jamais plaisir, même si on a fait de bonnes choses surtout en première période. C’était plus difficile en deuxième. Les nombreux changements n’ont pas aidé, il y avait moins d’automatismes qu’avec les joueurs qui ont commencé. Il n’y a pas d’excuse à avoir. C'est une piqûre de rappel si on en avait besoin. Je ne vais pas dramatiser non plus, comme je ne me serais pas enflammé si on avait gagné», a déclaré, au micro de TF1, Didier Deschamps, qui a connu son premier revers en match de préparation avant une grande compétition.

Avant de s’envoler, mardi, pour les Etats-Unis, Kylian Mbappé et ses coéquipiers disputeront un 2e match amical, lundi soir, face à l’Irlande du Nord à Lille. L’occasion de rectifier le tir et de chasser les doutes.