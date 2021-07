Vidéo : une statue de la Liberté miniature inaugurée à Washington

Après New York qui possède son emblématique «Lady Liberty» depuis 135 ans, Washington, la capitale des Etats-Unis, a maintenant elle aussi sa propre statue de la Liberté.

Mesurant environ 3 mètres de haut, elle a été inaugurée mercredi après-midi par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accompagné de son homologue américain Antony Blinken.

Ce modèle réduit, qualifié de «petite soeur» de la statue géante new-yorkaise par Philippe Etienne, ambassadeur de France à Washington, est un gage de l’amitié franco-américaine.

Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken ont d'ailleurs tenu à réaffirmer les valeurs symbolisées par la sculpture mondialement connue, telles que l’émancipation et les droits humains. Des enjeux majeurs, communs à la France et les États-Unis.

«Devant la brutalisation du monde, les conflictualités renforcées partout, la compétition des puissances, le refus des règles, il importe de rappeler les fondamentaux. Et les fondamentaux, nous les partageons», a déclaré Jean-Yves Le Drian.

Deux fêtes nationales honorées

Lors de son voyage, la statue de bronze a eu le droit à un cours d'Histoire. «Elle a passé une semaine à New York, pour la fête nationale américaine. Elle était sur Ellis Island, elle regardait sa grande sœur. Et maintenant la voilà en place pour le 14 juillet», a encore confié Philippe Etienne.

La statue trône désormais dans le jardin de la résidence de l’ambassadeur de France aux Etats-Unis. Fondue sur le même moule que celui utilisé par le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi, la statue a voyagé dans un sarcophage en plexiglas spécialement conçu et sanglé dans un conteneur.

La statue de la Liberté restera dix ans aux Etats-Unis, période de prêt consenti par le Conservatoire au Quai d'Orsay, puis reviendra en France.