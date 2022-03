Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la convocation de l'ambassadeur de Russie pour des caricatures «inacceptables»

Ce vendredi 25 mars, l'ambassadeur de Russie à Paris a été convoqué au ministère français des Affaires étrangères après la publication de plusieurs caricatures.

«Ces publications sont inacceptables. Nous l'avons dit clairement aujourd’hui à l'ambassadeur de Russie», a déclaré le Quai d'Orsay, en pleine crise entre la Russie et les Occidentaux autour de son offensive en Ukraine.

L'un des dessins montre des Européens à genoux léchant les fesses de l'Oncle Sam et porte la mention en anglais «La solidarité européenne telle qu'elle est».

La seconde caricature présente une allégorie de l'Europe malade, allongée sur une lit, à qui ses tortionnaires, Etats-Unis et Union européenne, injectent différentes substances intitulées «néonazisme», «russophobie» ou «Covid-19».

lol the Russian Embassy in France (@AmbRusFrance) posted and then deleted this pic.twitter.com/uMOGLtbrKg

— Aric Toler (@AricToler) March 24, 2022