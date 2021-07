Covid-19 : le Royaume-Uni lève la plupart de ses restrictions ce lundi

La hausse récente des contaminations n’a pas dissuadé le gouvernement britannique. Londres va ainsi lever, ce lundi 19 juillet, la plupart des dernières restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays.

Le Covid-19 a fait plus de 128.600 morts au Royaume-Uni où les contaminations grimpent en flèche depuis des semaines, avec au total plus de 585.000 cas recensés depuis le 1er juillet. Le pays est du reste le plus touché en Europe en nombre de cas et a dépassé les 54.000 nouvelles contaminations enregistrées samedi.

Malgré ces chiffres, le Premier minisre Boris Johnson a donc annoncé la levée de quasi toutes les restrictions restantes en Angleterre à compter d'aujourd'hui, y compris l'obligation de porter le masque ou la distanciation sociale, préférant s'en remettre à la «responsabilité individuelle» de chacun.

Cette levée de la quasi-totalité des restrictions liées au coronavirus a été rebaptisée «Jour de la liberté» au Royaume-Uni.

A la veille de ce jour tant attendu, une nouvelle a toutefois été perçue par certains comme un mauvais signe. Ce dimanche, un porte-parole de Downing Street a ainsi annoncé que Boris Johnson, mais également le ministre des Finances Rishi Sunak, étaient tous deux cas contact. Ils s'étaient réunis cette semaine avec le ministre de la Santé Sajid Javid, qui a annoncé samedi être positif au Covid-19.

«Je me sentais un peu groggy hier soir, donc j'ai fait un test antigénique ce matin et il s'est avéré positif. Je m'isole donc maintenant à la maison avec ma famille jusqu'à ce que j'obtienne le résultat d'un test PCR», avait d'ailleurs expliqué Sajid Javid dans une vidéo postée sur Twitter. Le test PCR s'est ensuite avéré lui aussi positif, comme il l'avait encore confirmé sur le même réseau social.

My positive result has now been confirmed by PCR test, so I will continue to isolate and work from home.





Here’s a handy reminder of which test you may need and when: pic.twitter.com/cX7Ypye3X6

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021