Thomas Pesquet prend en photo l’Everest depuis l’ISS

Un nouveau cliché somptueux. Depuis la Station spatiale internationale (ISS), où il est en mission, Thomas Pesquet a partagé ce dimanche une photo du plus haut sommet de la Terre : l'Everest (8.848 mètres), à la frontière entre le Népal et la Chine.

Complètement enneigé, le mont de l'Himalaya est en partie dissimulé par une fine couche de nuages.

J'ai gardé le plus haut des #HighestPeaks pour la fin : le Mont Everest ! Un des + compliqués à repérer vu l’immensité de l'Himalaya #MissionAlpha https://t.co/s30iHY71zV pic.twitter.com/Tu81dEkpMX — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 25, 2021

Partagé par Thomas Pesquet sur Twitter, cette photo constitue le bouquet final de la série de photos que l'astronaute français a consacré ces derniers jours aux principaux sommets du monde.

«D'ici, ils ont tous l'air... petits»

Avant l'Everest, il avait capturé l'Aconcagua (6.962 mètres), en Argentine, dans la Cordillère des Andes, l'Elbrouz, en Russie, dans le Caucase, point culminant de l'Europe (5.642 mètres), ou encore le Mont Blanc, dans les Alpes, plus haut sommet de France et d'Europe occidentale (4.809 mètres).

Thomas Pesquet, qui en est à la moitié de sa mission dans l'ISS - il est arrivé à bord de la station le 24 avril et doit rentrer sur Terre fin octobre -, a expliqué que l'Everest a été l'un des monts les «plus compliqués à repérer vu l’immensité de l'Himalaya». «Qu'est-ce qui ressemble plus à un très haut sommet que le sommet voisin ? D’ici, ils ont tous l’air… petits (oui OK de près c’est carrément une autre histoire)», a-t-il ajouté sur le site de partage de photos Flickr.