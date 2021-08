Vidéo : un homme sauve un handicapé tombé sur les rails du métro à New York

Un homme en fauteuil roulant est tombé sur les rails du métro new-yorkais, ce mercredi 4 août. Il a été sauvé grâce à l'aide de plusieurs personnes présentes sur le quai.

En voyant l'homme sur son fauteuil chuter sur les rails, un individu n'a pas hésité à venir à son secours, avant que le métro n'arrive à quai.

Assisté par d'autres usagers, il est parvenu à hisser la victime, avant de remonter à son tour. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on constate que l'action a été réalisée en un rien de temps, alors que le métro était sur le point d'arriver.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021