Afghanistan : pourquoi Joe Biden renvoie des troupes américaines sur place

Les Etats-Unis ne rentrent pas en guerre, mais cela pourrait y ressembler. Ce samedi 14 août, Joe Biden a en effet annoncé qu'il allait envoyer aux alentours de 5.000 soldats en Afghanistan, alors que le pays est sur le point d'être totalement sous l'emprise des talibans.

Le groupe armé est en effet aux portes de Kaboul après avoir remporté une longue série de victoires dans les principales villes et provinces. Depuis quelques jours, la capitale est donc complètement encerclée, et pourrait donc rapidement tomber elle aussi.

Mais en envoyant de nouvelles troupes, l'objectif des Américains n'est pas de stopper l'offensive des talibans pour s'assurer que le gouvernement central reste en place. Joe Biden a en effet expliqué qu'après vingt ans en Afghanistan, les Etats-Unis ne pouvaient pas faire plus.

«L'Amérique a investi un milliard de milliard de dollars, entraîné plus de 300.000 soldats afghans et policiers, fourni des équipements militaires et maintenu leur force aérienne dans la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis. Une année ou cinq de présence américaine supplémentaires n'auraient pas fait de différence si l'armée afghane ne peut pas ou ne veut pas garder son pays», a écrit le président dans un communiqué ce 14 août.

Les combats en pause ?

L'objectif est en revanche d'assurer que les derniers ressortissants américains ou alliés des forces occidentales soient évacués de manière sûre. Les Afghans qui ont aidé les troupes en provenance des Etats-Unis devraient pouvoir monter à bord des hélicoptères et autres moyens de transport pour sortir du pays.

Joe Biden a cependant expliqué qu'il avait communiqué avec des représentants des talibans à Doha. «Toute action de leur part sur le sol afghan, qui mettrait le personnel américain ou notre mission en danger, connaîtra une réponse forte et rapide», a-t-il menacé. Une déclaration qui peut notamment expliquer pourquoi l'un des porte-paroles des talibans a demandé aux combattants de ne pas encore attaquer Kaboul. Pour le moment, les insurgés restent en effet aux portes de la ville ou dans certains quartiers, mais aucun combat n'a été recensé. Reste à savoir pour combien de temps.