Hamas, Hezbollah, Daesh... Quelles sont les organisations du Proche-Orient classées terroristes par l'UE ?

Le Hamas a lancé une offensive massive contre Israël samedi tuant plus 1.200 civils dans le pays selon un dernier bilan. Le mouvement islamiste est classé organisation terroriste par l'Union européenne, comme près d'une dizaine d'autres groupes du Proche-Orient.

Des entités à craindre. Depuis l'attaque perpétrée par les combattants du Hamas contre Israël, la communauté internationale se mobilise pour venir en aide au peuple israélien, touché par d'importantes pertes de civils.

Au niveau européen, on s'interroge sur la durabilité du soutien financier à la Palestine, alloué par les membres des Vingt-Sept alors que le groupe militaire palestinien à l'origine de la tuerie barbare appartient à une liste noire de l'UE.

On y retrouve au total pas moins de dix organisations du Proche-Orient minutieusement répertoriées en raison de leurs implications dans des actes de terrorisme ces dernières années. A l'instar du Hezbollah libanais, qui vient de revendiquer des tirs, «en solidarité avec la résistance et le peuple palestinien», dans un secteur israélien situé à proximité de la bande de Gaza.

AL-QAIDA ET LES TALIBANS DANS LE LOT

Dans la même région et rigoureusement surveillés par les autorités européennes, on retrouve la Brigade des martyrs d'al-Aqsa, branche armée du mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, le Jihad islamique palestinien, le Front de Libération de la Palestine, le Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) ou encore le Fatah-Conseil révolutionnaire (FCR), plus communément appelé Organisation d'Abu Nidal (ANO).

Considérée comme l'une des organisations terroristes les plus actives du 21e siècle, al-Qaida fait aussi partie de la liste. Tout comme Daesh, présent en Syrie et en Irak, et instigateur notamment des attentats du 13-Novembre 2015 en France.

De retour au pouvoir en Afghanistan, le mouvement très strict des talibans, devenu régime, y est aussi mentionné.

Ce mercredi 11 octobre, alors que les combats se poursuivent proche de la bande de Gaza, une trentaine d'élus du parlement européen et de parlements nationaux ont publié une lettre ouverte pour demander à l'Union européenne d'inscrire les Gardiens de la révolution à cette liste. Ils estiment que les Pasdaran ont joué un rôle clef dans l'assaut, en apportant son soutien financier et opérationnel.