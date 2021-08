Afghanistan : le fils du commandant Massoud appelle à la résistance, «comme en 1940 en Europe»

«Nous sommes, Afghans, dans la situation de l'Europe en 1940». Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud, assassiné en 2001 par Al-Qaïda, a appelé lundi ses compatriotes à résister aux talibans.

Comme son père, qui avait forgé son statut de héros en résistant aux soviétiques puis en luttant ensuite contre les talibans, à la fin des années 1990, Ahmad Massoud affirme désormais vouloir faire «sien» le combat pour la liberté. Il a ainsi publié une tribune dans la revue La Règle du jeu, fondée par Bernard-Henri Lévy, dans laquelle il dénonce «la tyrannie (qui) triomphe en Afghanistan».

«Mes compagnons d’armes et moi allons donner notre sang, avec tous les Afghans libres qui refusent la servitude et que j’appelle à me rejoindre dans notre bastion du Panjshir, qui est la dernière région libre de notre pays à l’agonie». Ahmad Massoud s’adresse aux Afghans «de toutes régions et de toutes tribus», afin de montrer que «malgré la débâcle totale (…) tout n'est pas perdu».

«Notre confiance en vous, malgré la trahison de certains, est grande»

«Nous sommes, Afghans, dans la situation de l'Europe en 1940», écrit-il, en citant Winston Churchill et le général Charles de Gaulle. Les occidentaux sont d’ailleurs interpellés : «Je m’adresse à vous tous, en France, en Europe, en Amérique, dans le monde arabe, ailleurs, qui nous avez tant aidés dans notre combat pour la liberté, contre les Soviétiques jadis, contre les Talibans il y a vingt ans : allez-vous, chers amis de la liberté, nous aider une nouvelle fois comme par le passé ?»

Et de finir, non sans une pique qui semble adressée aux Etats-Unis : «Notre confiance en vous, malgré la trahison de certains, est grande (...). Soyez, amis de la liberté, le plus nombreux possible à nos côtés».

La veille, Ahmad Massoud an avait déjà appelé à Bernard-Henri Lévy afin de plaider sa cause à Paris pour obtenir le soutien de la France.