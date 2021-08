Afghanistan: Malala appelle tous les pays à ouvrir leurs frontières aux réfugiés

La lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai a, dans un entretien pour la BBC, appelé tous les pays à accueillir les réfugiés afghans, qui cherchent à fuir leur terre, tombée entre les mains des talibans.

Agée de 24 ans, la militante du droit des femmes a ainsi confié à BBC Two qu'il était temps que les dirigeants mondiaux agissent pour protéger les civils opprimés. «J'ai essayé de contacter de nombreux dirigeants mondiaux. Je pense que chaque pays a un rôle et une responsabilité en ce moment. Les pays doivent ouvrir leurs frontières aux réfugiés afghans et aux personnes déplacées», a-t-elle déclaré.

Cette dernière a d'ailleurs appuyé sur les responsabilités de deux nations : Les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les Etats-Unis qui ont, selon elle, adopté un comportement qu'elle juge «irresponsable».

En effet, selon Malala Yousafzai, le fait de considérer cette campagne comme une victoire «envoie une très mauvaise impression».

«Elever la voix des femmes»

La Pakistanaise, qui vit aujourd'hui en Angleterre, est une fervente militante des droits des femmes, soulignant la nécessité pour les filles des pays en développement d'avoir une éducation appropriée. Cette dernière souhaite ainsi «élever la voix des femmes» en Afghanistan, qui craignent pour leur avenir sous un régime taliban.

En effet, Malala, a grandi au Pakistan, pays contrôlé par les talibans lors de sa jeunesse. «Lorsque les talibans contrôlaient auparavant le pays, les femmes étaient lapidées pour adultère tandis que leurs membres étaient coupés pour vol».

Elle a ainsi exhorté l'ONU «d'adopter une résolution qui donne la priorité à la sécurité des personnes civiles », et en particulier des « groupes minorisés, des femmes et des filles ».

Pour rappel, l’activiste pakistanaise avait reçu en 2012 une balle dans la tête. Une attaque revendiquée par les talibans pakistanais, alors qu’elle faisait campagne pour la scolarisation des filles dans son pays.