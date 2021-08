Accusations de viols et d'abus sexuels : le Prince Andrew «détendu» malgré la plainte qui le vise

Malgré la plainte déposée par Virginia Roberts Giuffre à New York dans laquelle elle accuse le prince Andrew de l’avoir agressé sexuellement et de l’avoir violé à plusieurs reprises lorsqu’elle était mineure, le duc d’York serait «détendu et relaxé».

Selon le site britannique The Sun, les avocats du prince Andrew lui aurait suggéré de garder son calme et de poursuivre ses activités comme si de rien n’était après le dépôt de la plainte par la jeune femme de 38 ans dans un tribunal de Manhattan dans laquelle elle affirme avoir été contrainte d’avoir des relations sexuelles tarifées avec lui à la demande de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

«Son équipe d’avocats s’attendaient à ce que cela arrive, et étaient préparés », précise un ami du prince au site The Sun. «Ils lui ont conseillé de garder son calme et de continuer à vivre normalement. Et il suit leurs conseils», poursuit ce dernier, ajoutant que le duc d’York n’a aucune intention de parler à nouveau de cette affaire publiquement. Comme se fut le cas à la fin de l’année 2019 où il avait évoqué ses relations avec Jeffrey Epstien dans une interview accordée à l’émission britannique «BBC Newsnight». Dont les retombées avaient été catastrophiques.

«Ses avocats ont vu ce que cela a donné avec l’interview donnée à Newsnight et ils pensent que la meilleure chose à faire actuellement est d’en dire le moins possible , continue l’ami du prince Andrew, assurant que celui-ci ne parlera «que contraint par la justice». «Le jugement de cette affaire pourrait traîner pendant des années, et ce ne sera pas de sa faute», poursuit-il.

Selon le site The Sun, la réponse des avocats du prince Andrew – qui ont deux semaines pour répondre à la plainte – dans cette affaire offre «un spectacle navrant». La première audience du procès est prévue pour le 13 septembre prochain.