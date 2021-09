DIRECT - Coronavirus : la campagne de la 3ème dose est lancée en France

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

18h02

Le gouvernement écossais a annoncé mercredi l'introduction d'un passeport vaccinal pour accéder aux discothèques et à certains matchs de football, la nation devenant la première du Royaume-Uni à adopter une telle mesure face à un bond des cas de Covid-19 attribué à la rentrée scolaire.

Devant les députés du Parlement local, la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon a annoncé que la mesure serait mise en place "rapidement" en cas d'adoption lors d'un vote prévu la semaine prochaine. "Nous ne pensons pas qu'un certificat de vaccination doive devenir une obligation pour des services clés" tels les transports, les établissements scolaires, les magasins, a-t-elle expliqué.

17h46

La campagne de rappel de vaccination anti-Covid-19, dite de troisième dose, a été lancée mercredi en France auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables, afin de compenser la baisse d'efficacité des vaccins après plusieurs mois.

"Avec ce rappel-là, vous serez armé pour les mois à venir", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un centre de vaccination parisien, à une personne devant recevoir une nouvelle injection, après avoir déjà été vaccinée en début d'année.

Le ministre a précisé, lors d'un point de presse, que 200.000 personnes avaient déjà pris rendez-vous pour une dose de rappel. La France a lancé ce mercredi cette campagne de rappel auprès des plus de 80 ans, des immunodéprimés et d'autres personnes jugées à très haut risque de développer une forme grave de Covid-19, comme les malades de cancer en cours de traitement, ou les patients dialysés.

15h35

Les passagers originaires du Royaume-Uni et du Brésil ne sont plus tenus d'observer une quarantaine à cause des restrictions liées au coronavirus à leur arrivée au Portugal à partir de mercredi, a annoncé le gouvernement portugais.

"Les passagers de vols en provenance du Brésil et du Royaume-uni ne seront plus soumis à une période d'isolement" à leur arrivée au Portugal, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

14h41

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dissocié la situation sanitaire en métropole, qui permet un "optimisme prudent", de celle, toujours "extrêmement inquiétante" en Outre-mer, où l'état d'urgence sanitaire pourra être prolongé jusqu'au 15 novembre.

"Notre pays connaît aujourd'hui une épidémie à deux vitesses", a résumé le porte-parole à l'issue du conseil des ministres, en annonçant l'adoption d'un projet de loi pour proroger l'état d'urgence sanitaire après le 30 septembre "dans l'ensemble de ces territoires d'outre-mer".

13h12

La demande de suspension de l'arrêté préfectoral imposant le contrôle du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux parisiens a été rejetée par le tribunal administratif de Paris, mais le requérant a annoncé son intention de faire appel.

Alors que les tribunaux administratifs compétents pour les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine ou encore le Haut-Rhin avaient décidé la suspension d'arrêtés préfectoraux imposant ce contrôle, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de suspension qui lui ont été présentées mardi.

9h33

«Les tests resteront gratuits en milieu scolaire», a déclaré ce matin sur France Inter Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale.

7h24

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille un nouveau variant du coronavirus, baptisé "Mu", qui a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier, a-t-elle indiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

Le variant - B.1.621 d'après la nomenclature scientifique - a pour l'instant été classé comme "variant à suivre", a précisé l'OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l'évolution de la pandémie.

L'OMS précise que le variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'"échappement immunitaire" (résistance aux vaccins), et souligne que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.

5h44

Le risque de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, est accru pour les patients atteints du Covid-19, selon une vaste étude américaine publiée mardi, apportant un argument de poids en faveur de la vaccination.

Le risque de développer une myocardite a en effet été pointé du doigt après l'injection des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna, notamment chez les garçons et jeunes hommes.

Mais ce risque est élevé après une infection par la maladie elle-même, selon cette nouvelle étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui a analysé les données de consultations dans plus de 900 hôpitaux.